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Disfruta de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Fan Zone de RCN

Durante el Mundial de Fútbol 2026 podrás vivir los partidos con pantallas gigantes desde el Fan Zone de Mundo Aventura y RCN.

SuperLike Por: Laura Pineda
La tribuna mundialista de RCN.
Los colombianos podrán disfrutar de una zona exclusiva para vivir el Mundial 2026.

RCN pone a disposición de los ciudadanos las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA del 2026 en vivo en el Parque Mundo Aventura en Bogotá en un Fan Zone muy especial.

Fans en la Tribuna del Mundial de RCN.
En el Fan Zone de RCN los colombianos podrán disfrutar de las transmisiones de los partidos del Mundial 2026.

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¿Cómo es la experiencia en el Fan Zone de RCN?

Hoy Respiro Mundial, se toma al país con las transmisiones en vivo del Mundial de la FIFA por RCN. Las personas tendrán la oportunidad exclusiva de ser parte de esta "Tribuna del Mundial" en el Parque Mundo Aventura.

El Fan Zone está disponible para público general y la entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo. Los asistentes podrán sentarse en medio de la cancha en unos pufs cómodos que tienen los colores de la bandera de Colombia. Adicionalmente, habrá espacio disponible en las gradas para los aficionados.

De igual manera, los colombianos podrán disfrutar de dinámicas con marcas patrocinadoras y compartir un rato agradable con familia y amigos.

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Una familia disfrutando del Fan Zone de RCN.
Los ciudadanos podrán ver partidos del Mundial del 2026 en pantallas gigantes en una zona exclusiva.

¿Qué actividades habrá en el Fan Zone de RCN?

Los colombianos podrán ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que serán proyectados en pantallas gigantes.

Además, las personas podrán disfrutar de una zona de comidas y bebidas, y podrán conocer a artistas emergentes, escuchar música en vivo, y hacer un plan diferente para vivir el Mundial.

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¿Cuáles son los siguientes partidos que podrá ver en el Fan Zone de RCN?

En este espacio podrá disfrutar de 23 partidos del Mundial. Estos son algunos de los partidos más emocionantes que se transmitirán en vivo en el Fan Zone de RCN y Mundo Aventura.

  • Colombia vs. República del Congo el 23 de junio
  • Escocia vs. Brasil el 24 de junio
  • Ecuador vs. Alemania el 25 de junio
  • Uruguay vs. España el 26 de junio
  • Colombia vs. Portugal el 27 de junio

Adicionalmente se presentarán los partidos de los dieciseisavos, octavos, cuartos, las semifinales y la gran final.

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