Yina Calderón opinó sobre la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, esto dijo

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la amistad que hay entre Mariana Zapata y Juanda Caribe luego de la conexión que crearon en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde compartió con miles de sus seguidores.

En medio de su conversación, señaló que iba a tener varias entrevistas con algunos de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante su opinión sobre los famosos, habló sobre el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, indicando que considera que el artista se ve suplicándole atención a la paisa, quien no estaría interesada sentimentalmente en él.

"Juanda Caribe se ve muy migajero con la otra, se le nota a Mariana que no le gustas. Invitemos a Juanda para decirle que ella no gusta de ti, que por favor. Te ves ridículo cantándole en lives y la otra hace cara como 'quién es este, que está haciendo', invitémoslo, bajémoslo de la nube, esa niña no gusta de él, se le nota", dijo.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos coincidieron con ella, mientras que otros señalaron que en esta ocasión estaría equivocada.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe están juntos?

Los famosos se encuentran solteros y ambos han detallado en repetidas ocasiones que se encuentran conociéndose en su respectivas realidades.

Los dos confesaron que sí hay un gusto entre ellos, pero no quieren acelerar nada y por ahora continúan fortaleciendo su amistad.

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La influenciadora y el cantante se encuentran juntos en estos momentos en Santa Marta, donde están grabando el video musical de la siguiente canción del barranquillero, donde la creadora de contenido será la protagonista.

Sin embargo, no han querido compartir contenido juntos, manteniendo todo en privacidad.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir ocurriendo entre ellos dos y si podría haber un noviazgo o si su relación solo se quedará en una bonita amistad.