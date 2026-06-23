Isabella Ladera sorprende a las redes con mensaje sobre Hugo García: ¿indirecta a Beéle?

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un video en TikTok junto a su pareja Hugo García, que rápidamente generó conversación entre sus seguidores. Muchos usuarios interpretaron su publicación como una posible indirecta hacia su expareja, el cantante Beéle.

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La creadora de contenido se sumó a un trend viral en la plataforma, donde varias personas comparten las razones por las que eligieron estar con sus parejas, resaltando detalles cotidianos y gestos que han marcado sus relaciones.

Isabella Ladera encendió rumores tras hablar de Hugo García en TikTok (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cuál es el trend de TikTok que hizo Isabella Ladera?

En TikTok se volvió viral un trend en el que los usuarios explican de forma sencilla por qué están con sus parejas, destacando acciones, actitudes y pequeños detalles que los hicieron enamorarse.

La dinámica consiste en compartir frases o mensajes cortos donde se expresan motivos personales que van más allá de lo superficial, mostrando la conexión emocional dentro de la relación.

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¿Qué compartió Isabella Ladera sobre Hugo García?

Isabella Ladera decidió unirse a esta tendencia y publicó un video en el que habló sobre su relación con Hugo García, el padre de su próximo hijo.

En su mensaje, la venezolana expresó que lo eligió por cómo la ha acompañado y apoyado, resaltando que se ha sentido cuidada, protegida y respaldada en diferentes momentos importantes de su vida.

Además, mencionó que tanto ella como su hija mayor han encontrado en Hugo una figura de apoyo constante, lo que fue interpretado por muchos seguidores como una clara muestra de estabilidad en su relación actual.

Sin embargo, la publicación también generó especulaciones en redes sociales, ya que algunos usuarios consideraron que el mensaje podría tener indirectas dirigidas a su expareja Beéle, con quien terminó su relación en medio de varias controversias y posteriormente compartió reflexiones sobre lo vivido.

“Él nos decidió. Él nos eligió. Él nos protegió. Él nos defendió. El nos cuidó”, escribió Isabella

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¿Qué respondió Hugo García al video de Isabella Ladera?

Hugo García también reaccionó al video de Isabella con un mensaje emotivo en el que expresó su cariño y agradecimiento hacia ella.

El creador de contenido aseguró que Isabella y su hija representan su “lugar seguro” y afirmó que se siente feliz de formar parte de su familia, destacando el amor que siente por ambas.

La publicación ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores han celebrado la relación, mientras otros continúan debatiendo sobre el trasfondo del mensaje compartido por Isabella Ladera.