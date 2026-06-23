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Alejandro Estrada habló sobre el posible ingreso de su hijo a La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada sorprendió al hablar sobre la posibilidad de que su hijo ingrese a La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada habló sobre su hijo
Alejandro Estrada reveló que su hijo podría ingresar a La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada sigue siendo tema de conversación. Esta vez, el actor habló sobre la posibilidad de que su hijo ingresa a la próxima temporada del programa.

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¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre La casa de los famosos Colombia?

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada ha compartido diferentes reflexiones sobre lo que significó participar en el formato de convivencia.

El actor ha concedido entrevistas en distintos espacios, donde ha hablado sobre los retos que enfrentó durante los cuatro meses que permaneció dentro de la casa.

¿Qué ha dicho Alejandro Estrada sobre La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada recuerda su experiencia en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Entre los aspectos que destacó se encuentra el respaldo que recibió por parte de los televidentes. Estrada aseguró que al salir del reality quedó sorprendido por las muestras de apoyo que encontró en redes sociales y en diferentes espacios públicos.

Además, señaló que la experiencia le permitió conocer personas con historias y perspectivas distintas. Aunque reconoció que durante la convivencia surgieron desacuerdos, afirmó que prefiere quedarse con los momentos positivos.

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¿Por qué Alejandro Estrada ingresó a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores fue la aparición de Tomás, hijo de Alejandro Estrada. Su visita generó comentarios entre los internautas, quienes plantearon la posibilidad de verlo como participante en una próxima edición del programa.

Ante el interés que despertó esta idea, padre e hijo fueron consultados directamente sobre el tema durante una conversación con Buen día, Colombia.

Durante la entrevista, Alejandro recordó que cuando recibió la propuesta para ingresar a La casa de los famosos Colombia, una de las primeras personas con las que habló fue precisamente Tomás. Según explicó, quiso conocer su opinión antes de aceptar el reto.

El actor contó que su hijo apoyó la decisión y le dio "luz verde" para participar en el programa, algo que influyó en la determinación que finalmente tomó.

¿Por qué Alejandro Estrada ingresó a La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada reveló detalles de la cercanía que tiene con su hijo / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Tomás Estrada sobre participar en La casa de los famosos Colombia?

Al ser consultado sobre un posible ingreso al reality, Tomás confirmó que actualmente sus prioridades están enfocadas en su formación profesional. Por esta razón, explicó que participar en un programa de convivencia no forma parte de sus planes a corto plazo.

Por su parte, Alejandro señaló que considera que su hijo se encuentra en una etapa en la que debe concentrarse en construir su carrera y cumplir sus objetivos académicos. Sin embargo, indicó que en el futuro podría evaluar una oportunidad de este tipo si así lo desea.

Tomás coincidió con las palabras de su padre y aclaró que no descarta por completo la posibilidad. No obstante, reiteró que por ahora su atención está centrada en avanzar en sus estudios y en sus proyectos personales.

Estas declaraciones fueron suficientes para generar conversación entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a cualquier novedad relacionada con los participantes que podrían formar parte de futuras temporadas del programa.

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