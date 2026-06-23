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Expertos que acertaron el debut de Colombia ya predijeron el partido contra el Congo: así quedaría

Tras acertar a su predicción en el debut de Colombia en el Mundial 2026, expertos vuelven a adivinar el marcador de esta noche.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Acertaron el primer partido de Colombia y esta es su predicción ante el Congo
Tras acertar el primer partido, estos expertos ya revelaron cómo quedará Colombia vs. Congo. (AFP/ YURI CORTEZ)

En la noche de este martes 23 de junio, la Selección Colombia jugará su segundo partido de la Copa Mundial FIFA 2026, pues el primero lo disputó el pasado miércoles 17, ganando 3 a cero contra Uzbekistán.

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Sin duda, fue un gran partido y dejó con mucha expectativa a los colombianos, quienes se habían prometido no volverse a ilusionar por un partido de fútbol, pero con el resultado de su debut, la esperanza y la fe volvió.

La emoción de los compatriotas es tanta que, desde muy temprano han estado compartiendo los marcadores para esta noche en el segundo juego de la tricolor, quienes se enfrentarán a República Democrática del Congo.

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Por ahora, la expectativa está, ahora solo queda esperar el resultado de esta noche y en caso de ganar, automáticamente clasificamos a la fase de dieciseisavos, pues queda un juego en la fase de grupos.

¿Cuál es la predicción de los expertos para el partido de Colombia?

A través de redes circula un tierno video de mascotas, quienes hacen la predicción del segundo partido de Colombia en el Mundial 2026.

Tras acertar el primer partido, estos expertos ya revelaron cómo quedará Colombia vs. Congo
Expertos que acertaron el Colombia vs. Uzbekistán ya dieron su veredicto ante el Congo. (AFP/ YURI CORTEZ)

Pues dos perros y un gato comieron de dos platos, uno en representación de Colombia y el otro del Congo. Los goles se predijeron dependiendo de cuántos comían de cada plato.

En el caso de los dos perritos, se alimentaron del plato de Colombia, mientas que el gato no quiso recibir, por eso, el resultado de la predicción es que el marcador final de esta noche sería de 2-0, claramente ganando la tricolor.

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¿Por qué estas mascotas son llamadas expertas en sus predicciones?

En el debut de Colombia VS Uzbekistán en la Copa Mundial 2026, estas mismas mascotas hicieron la predicción y dieron con el resultado que fue.

Expertos que acertaron el Colombia vs. Uzbekistán ya dieron su veredicto ante el Congo
Acertaron el primer partido de Colombia y esta es su predicción ante el Congo. (AFP/ YURI CORTEZ)

Pues en el caso de uno de los perritos y el gato, le dieron un punto a Colombia cada uno, comiendo del plato en su representación, pero, el otro canino, comió del recipiente del Congo y luego del de la tricolor,

Así fue como estas tres mascotas adivinaron el marcador del primer partido de Colombia y como era de esperarse, las redes reaccionaron a su gran trabajo, pues hasta les pidieron el número para el chance.

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