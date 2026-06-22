Hijos de Messi protagonizan una discusión durante partido de Argentina en el Mundial 2026

El pasado 11 de junio inició la Copa Mundial FIFA 2026 y desde su inauguración, han pasado varios momentos icónicos que no han pasado desapercibido en las redes sociales.

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Por un lado, Shakira se hizo tendencia luego de su show de apertura al mundial, ya que las redes empezaron a decir que quien se presentó ese día, no era la colombiana debido al aspecto de su rostro y cabello.

Así mismo, paso más cosas en los siguientes partidos que no pasaron por alto, como la Selección de Cabo verde, quienes llegaron por primera vez a un Mundial y su desempeño fue aplaudido en las plataformas digitales.

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Sin embargo, lo que pasa fuera de la cancha, también ha sido importante para los internautas, quienes han captado varios momentos y uno de ellos fue la comentada situación que protagonizó los dos hijos de Messi durante uno de sus partidos.

¿Cuál es el controversial video que protagoniza los hijos de Messi en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales está circulando un video de Thiago y Mateo Messi, los dos hijos del famosísimo goleador; allí, se ve a los menores teniendo un comportamiento que tuvo que ser controlado por Antonella.

Las cámaras captaron a los hijos de Messi discutiendo durante el partido de Argentina. (AFP/ Rich Storry)

Precisamente, los niños están en la tribuna VIP con su mamá y llegan corriendo hasta donde está ella, pero se ven que están peleando, ya que uno agarra la otro con fuerza, mientras su madre intenta separarlos.

En el clip se ve cómo uno de ellos se ríe mientras esto pasa, pero Antonella por más que está en el medio no los separa y se alejan del foco de la cámara que los estaba grabando. Esto sucedió durante el pasado partido de Argentina Vs Argelia.

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¿Cuáles otros momentos más han sido virales en el Mundial 2026?

Sin duda, uno de los controversiales momentos que más comentaron en redes sociales fue el de la caída del camarógrafo durante el partido de Colombia VS Uzbekistán en su debut en el mundial 2026.

La discusión entre los hijos de Messi que se robó el partido de Argentina. (AFP/ JUAN MABROMATA )

Pues las personas quedaron con la intriga de qué habría pasado con él, pero no fue un accidente mayor.

Así mismo, generó revuelo el supuesto robo del reloj de un árbitro, pue sen video quedó captado el momento en el que un jugador paraguayo tomó el objeto de la cancha y se lo pone, pero este fue devuelto después.

La controversia se generó porque mientras el árbitro trataba de calmar los ánimos en una discusión durante el partido, el futbolista actuó como si nada.