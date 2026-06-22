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Argentina venció a Austria y las redes estallaron con memes: Messi fue el gran protagonista

La victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026 generó miles de reacciones en redes sociales, donde los usuarios convirtieron a Lionel Messi en tendencia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Argentina venció a Austria y las redes estallaron con memes: Messi fue el gran protagonista
Argentina venció a Austria y las redes estallaron con memes: Messi fue el gran protagonista (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

La victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por el resultado conseguido en la cancha, sino también por la gran cantidad de memes y reacciones que inundaron las redes sociales durante y después del encuentro.

Como suele ocurrir cada vez que juega la Albiceleste, los aficionados siguieron cada detalle del partido y aprovecharon diferentes momentos para compartir bromas, comentarios y publicaciones virales.

Los memes no perdonaron a Messi tras el Argentina vs Austria: estas fueron las mejores reacciones
Los memes no perdonaron a Messi tras el Argentina vs Austria: estas fueron las mejores reacciones (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Cómo quedó el partido entre Argentina y Austria?

La Selección de Argentina derrotó 2-0 a Austria en su segundo compromiso del Mundial 2026 y se consolidó como líder de su grupo con seis puntos.

La gran figura del encuentro volvió a ser Lionel Messi, quien marcó los dos goles del partido y fue determinante para que su equipo sumara una nueva victoria.

Uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió cuando el capitán argentino perdió un penal. Sin embargo, pocos minutos después logró recuperarse y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche con un doblete que aseguró el triunfo de la Albiceleste.

Gracias a este resultado, Argentina quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Asimismo, Messi rompió un nuevo récord en su carrera al convertirse en ser el jugador con más goles anotados en la historia de los Mundiales con 18 anotaciones.

Messi rompió récord de el jugador con más goles en la historia de los mundiales
Messi rompió récord de el jugador con más goles en la historia de los mundiales (Foto Luis Robayo / AFP)

¿Qué memes dejaron el partido de Argentina contra Austria?

Aunque los goles de Messi fueron celebrados por los aficionados argentinos, el penal errado se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Usuarios de diferentes países compartieron imágenes y publicaciones humorísticas sobre el momento.

Además del rendimiento de Messi, los aficionados también comentaron diferentes momentos del encuentro, desde jugadas hasta las expresiones de los jugadores durante el partido.

Como suele ocurrir en eventos deportivos de gran magnitud, las redes sociales se llenaron de publicaciones celebrando la victoria argentina.

Al final, Argentina se quedó con los tres puntos y las redes sociales con una nueva colección de memes que rápidamente se hicieron virales entre los seguidores del Mundial 2026.

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