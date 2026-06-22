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Karina García fue captada con náuseas en medio de rumores sobre un posible embarazo

Karina García avivó rumores de embarazo tras ser sorprendida con un fuerte episodio de náuseas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García sorprendió a sus seguidores con episodio que aumentó rumores de embarazo
Karina García sorprendió a sus seguidores con episodio que aumentó rumores de embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido Karina García volvió a estar en el centro de la atención luego de que se viralizara un video en el que, supuestamente, habría tenido un episodio de fuertes náuseas, situación que reavivó los rumores entre sus seguidores sobre un posible embarazo. El hecho generó comentarios en redes sociales y puso nuevamente la mirada sobre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el video en el que avivó los rumores de embarazo en Karina García?

Durante las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual tomado de una transmisión en vivo que realizó Karina García por medio de la plataforma de streaming Kick en el que se mostró en compañía de su mánager Deivy Ruíz y su novio, Kris R.

Karina García sorprendió con una nueva señal y las redes estallaron
Karina García encendió las redes con nueva señal que aviva los rumores de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Aunque en esta ocasión la joven influenciadora se mostró con su característico estilo de vestir al usar un conjunto ajustado al cuerpo, destacaron su tonificado abdomen, un supuesto ataque de nauseas se apoderó de ella en plena transmisión. Pues al intentar tomar una bebida, el cuerpo de la influenciadora lo rechazó de inmediato dándole esta sensación.

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Sin embargo, hay quienes aseguran que en realidad su reacción se debió a que lo que había tomado era un shot de licor y que no lo había ingerido bien, ocasionando que su cuerpo reaccionado de esa manera.

Lo cierto es que este episodio reavivó los rumores sobre un embarazo que han rodeado durante las últimas semanas a la creadora de contenido, luego de que Yina Calderón, quien últimamente ha anticipado los embarazos de varias celebridades, lo asegurara en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Karina García?

Hace varias semanas atrás Yina Calderón sorprendió al anunciar de manera pública el embarazo de su hermana Juliana Calderón e insinuando que una de sus excompañeras de reality también lo estaba, generando rápidamente sospechas sobre Karina García, quien actualmente se encuentra en una relación con el cantante urbano Kris R.

Aunque en aquella ocasión no reveló nombres propios, días después sí mencionó a Karina García, pero lejos de retractarse, reafirmó sus palabras. Sin embargo, hasta el momento la influenciadora no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir.

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo
Karina García sorprendió con una nueva señal y las redes estallaron. (Foto/ Canal RCN)
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