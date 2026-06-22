James Rodríguez protagonizó emotivo encuentro con una fan que soñaba con conocerlo

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, protagonizó un emotivo encuentro con una fan en condición de discapacidad que soñaba con poder hablar y tener una foto con él. El momento quedó registrado en un video que sorprendió y conmocionó al público.

¿Quién es la fan que protagonizó el emotivo momento con James Rodríguez?

Se trata de Molly Bustamante Daza, una niña de 17 años que nació con una parálisis cerebral ocasionada por un infarto cerebral. A pesar de que la condición con la que nació, desde muy corta edad realizó terapias para poder mejorar su movilidad en las manos y, en este momento, las puede mover con total normalidad.

Esta es la condición que tiene Molly Bustamante, la fan de James Rodríguez (Foto de FREEPIK)

En compañía de su padre, Jairo Bustamante, la niña ha podido salir adelante tras múltiples operaciones por las que ha tenido que pasar; tanto así, que la niña practica un deporte llamado “boccia”, lo cual le apasiona.

Hace un par de semanas, a través de su Instagram, la niña compartió una publicación con la que pretendía llamar la atención de James hasta lograr tener un acercamiento y una foto con él. En la descripción, confesó que pasó varias semanas haciendo “pulseras de la suerte” que soñaba con algún día entregárselas al 10 de la Selección.

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¿Cuándo fue el encuentro de James con su fan?

A pesar de que no se tiene una fecha exacta de cuándo fue el encuentro de Molly con James, un video en las redes sociales conmovió a los internautas, quienes aseguraron que el gesto de James había sido “hermoso”.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia( Foto de AFP/EZRA SHAW)

Durante el encuentro, se pudo observar el delicado acercamiento del jugador a su seguidora; también, intercambiaron algunas palabras donde a la niña se le veía muy alegre.

Uno de los detalles más enternecedores, fue cuando Molly le entrego una de las tantas “pulseras de la suerte” que tanto le costaron hacer, a lo que James no dudó en ponérsela al instante. También, le entregó una manilla para cada uno de los jugadores y cuerpo y técnico de la Selección Colombia.

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¿Qué dijo James sobre su encuentro con Molly Bustamante?

En el mensaje que acompaña la imagen de James con Molly, el papá de la menor no dudó en confesar la emoción y el agradecimiento que sintió en ese momento:

Detrás de esta foto hay ilusión, esperanza, un viaje, muchas emociones y el sueño de una niña que nunca dejó de creer. Y ayer… el sueño de Molly se cumplió. Gracias James por haber hecho posible que mi hija cumpliera este sueño tan hermoso.

James Rodríguez, por su lado, no dejó pasar desapercibida la emoción de la familia y comentó la publicación: