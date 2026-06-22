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Sara Corrales compartió una foto de su hija por el Día del Padre: enseñó su rostro de forma particular

Sara Corrales compartió una foto de su hija por el Día del Padre y generó curiosidad entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Corrales compartió foto de su hija
Sara Corrales compartió foto de su hija Mila. (Foto AFP: Valerie Macon | Freepik).

La actriz Sara Corrales llamó la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía de su hija con motivo del Día del Padre. La imagen generó curiosidad entre los internautas, quienes se fijaron en un detalle de la publicación y en la manera en la que la actriz decidió mostrar este momento familiar.

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¿Sara Corrales mostró el rostro de su hija?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio Sara Corrales reapareció por medio de sus redes sociales con una emotiva publicación con motivo del Día del Padre. La actriz compartió el proceso de la sorpresa que preparó, con ayuda de su enfermera, para celebrar esta primera fecha para su esposo Damián Pasquini.

¿A quién se parece la hija de Sara Corrales? Su confesión genera curiosidad
¿A quién se parece la hija de Sara Corrales? Su confesión genera curiosidad. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una fotografía que compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, de su pequeña hija Mila, quien usaban un tierno outfit con motivo de esta fecha especial.

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Este constaba de un body blanco con una frase estampaba que decía "Nuestro primer día del padre 2026", junto a una ilustración de la mano de un adulto tomando la manito de un bebé. Así mismo, acompañó la imagen con un mensaje dedicado al empresario argentino.

“Feliz primer día del padre, papito, gracias por ser el mejor, te amamos”.

¿Cuál fue la sorpresa que Sara Uribe preparó para Damián en el Día del Padre?

Posteriormente, la actriz compartió una extensa carta en nombre de su hija Mila dirigida a Damián en la que la pequeña, a través de las palabras de su madre. En el texto, la niña le recordó que lo “conoció” desde el embarazo, cuando ya escuchaba su voz y percibía el amor con el que era esperada.

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También destacó que él fue quien la recibió al nacer y quien ha estado presente desde sus primeros momentos de vida con cuidado, cariño y atención constante. Además, le agradeció por su dedicación hacia ella y hacia su madre, y por el esfuerzo que ha hecho por su familia, cerrando con un mensaje de amor, orgullo y celebración por esta fecha especial.

Sara Corrales compartió emotivo mensaje para Mila y mostró nuevas imágenes de la bebé
Sara Corrales enterneció las redes con mensaje para su hija; así luce Mila. (Foto: AFP)
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