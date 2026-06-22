Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió a Karola Alcendra con un romántico e inesperado regalo de cumpleaños.

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¿Dónde se conocieron Eidevin y Karola?

Eidevin López y Karola Aalcentra se conocieron dentro de La casa de los famosos Colombia 2026. Su relación amistosa inició gracias a que ambos tenían una gran conexión dentro de los juegos y dinámicas del reality.

Eidevin y Karola se conocieron en La casa de los famosos Col 2026 (Foto de Canal RCN)

Un par de semanas después, los televidentes empezaron a notar una cercanía entre ellos, sin embargo, en ese momento, Eidevin estaba intentando tener un vínculo amoroso con la también exparticipante, Mariana Zapata.

Debido a ello, Karola se alejó muchas veces de Eidevin, pero su conexión seguía siendo notoria. Nunca se concluyó algún tipo de vínculo o relación entre ellos dentro del reality; sin embargo, se daban besos y abrazos en público, lo que demostraba una intención más alla de lo amistoso. De hecho, Karola le dedicó su canción “Mi Paracaídas”.

Una vez Eidevin y Karola fueron eliminados del reality, ambos mostraron la intención de seguir conociendo al otro fuera de cámaras, compartiendo varios videos y fotos juntos.

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¿Eidevin López y Karola Alcendra son pareja?

Tras varios meses compartiendo publicaciones, viajes y eventos, Karola y Eidevin han mantenido a los internautas a la expectativa sobre su verdadero vínculo.

En una reciente entrevista que tuvo la creadora de contenido en Buen Día, Colombia, confesó que aún no eran pareja, pero que le encantaba seguir conociendo a Eidevin, ya que era muy “caballero”.

Relación de Eidevin y Karola (Foto de Canal RCN)

A pesar de que la cartagenera niega tener un vínculo de “novios”, hay señales muy claras en las que se nota el interés de Eidevin por Karola, como en el reciente regalo de cumpleaños que le dio, incluso estando en otro país.

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¿Cuál fue el regalo que Eidevin le dio a Karola?

Karola Alcendra cumple años el 22 de junio; pero en esta ocasión, su celebración inició una noche antes, cuando le llegó un inesperado regalo de cumpleaños.

Se trataba de una serenata que le había enviado Eidevin desde Colombia, ya que ella se encontraba en Estados Unidos. A través de las redes sociales, la creadora de contenido se mostró muy alegre y conmovida con aquel detalle que tuvo el actor con ella en su día especial.

Por otro lado, Eidevin no dudó en compartir una foto en sus historias de Instagram, donde le dedicó unas palabras por su cumpleaños: