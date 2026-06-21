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Jhonny Rivera envió contundente mensaje en el marco de las elecciones presidenciales, ¿reveló su voto?

El cantante de música popular Jhonny Rivera le habló sin tapujo a sus seguidores sobre la importancia de su voto en esta segunda vuelta.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Cuál fue el mensaje que envió Jhonny Rivera een el marco de las elecciones presidenciales, ¿reveló su voto?
Cuál fue el mensaje que envió Jhonny Rivera een el marco de las elecciones presidenciales, ¿reveló su voto?/ Archivo RCN

El cantante de música popular Jhonny Rivera aprovechó sus redes sociales para hacerle una importante invitación a sus millones de seguidores en los diferentes rincones del país: a que ejerzan su derecho al voto.

Aunque poco o nada se le ha visto al pereirano refiriéndose a temas políticos, no desaprovechó la jornada de elecciones en su segunda vuelta para enviarle un contundente mensaje a sus fans
Aunque poco o nada se le ha visto al pereirano refiriéndose a temas políticos, no desaprovechó la jornada de elecciones en su segunda vuelta para enviarle un contundente mensaje a sus fans/ Archivo RCN

Recordemos que este domingo 21 de junio los colombianos tenemos una misión muy importante: elegir al próximo presidente de la República de Colombia, el cual tendrá un periodo de 4 años para legislar en función de los derechos humanos y necesidades del país.

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¿Cuál fue la invitación que le hizo Jhonny Rivera a sus seguidores en el marco de las elecciones presidenciales?

Aunque poco o nada se le ha visto al pereirano refiriéndose a temas políticos, no desaprovechó la jornada de elecciones en su segunda vuelta para enviarle un contundente mensaje a sus fans e incitarlos a que voten a conciencia, pensando en las propuestas o candidato que más los convenza.

"¿Listos para ir a votar? Yo también, ya voy para mi pueblo a votar. Imposible no hablar de política, pero bueno, no voy a expresar ninguna inclinación porque nunca lo haré porque yo a ustedes los quiero mucho, independientemente de cuál sea su inclinación política, A o B; NO ME IMPORTA. Ustedes llegaron a mí por la música, no por política, y yo respeto lo que usted piense y vote por quien usted crea, y usted ha visto", expresó.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que él no es ninguna figura de autoridad para enseñarles o influenciarles nada, pero que lo único que les pedía de corazón era que no pelearan por las diferencias de pensamiento que están abundando en esta segunda vuelta.

¿Cuál fue la petición que Jhonny Rivera les hizo a sus fans en el marco de las votaciones?

Jhonny les pidió a sus fanáticos que reflexionaran sobre todo lo que circula en redes sociales, recordándoles que no todo es real, que la IA ha alterado mucho la realidad y que no se pueden dejar llevar por esos extremos políticos donde quieren desatar miedos en pro de un candidato.

Cerró diciendo que, más allá del candidato al que quieran apoyar, deben hacer su propio análisis de propuestas y de candidato, dejando de lado las influencias de terceros. Al parecer, invitando a ignorar las tendencias que han querido imponer algunos colegas frente a ciertos candidatos.

Jhonny les pidió a sus fanáticos que reflexionaran sobre todo lo que circula en redes sociales
Jhonny les pidió a sus fanáticos que reflexionaran sobre todo lo que circula en redes sociales/ Archivo RCN

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