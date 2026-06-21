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¿Confirmó el embarazo? El video con el que Karina respondió si está o no esperando un hijo

Karina García dejó de lado el silencio y le confesó a sus seguidores si está esperando o no su tercer hijo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Karina García está o no embarazada? Video habría sido la respuesta
¿Karina García está o no embarazada? Video habría sido la respuesta / Archivo RCN

Desde hace varias semanas que las redes sociales y medios de comunicación en Colombia pusieron a Karina García en el centro de la conversación tras especularse sobre que supuestamente estaría esperando su tercer hijo, como fruto de su relación con el cantante de música urbana, Kris R.

Karina García le confesó a sus seguidores si está esperando o no su tercer hijo
Karina García le confesó a sus seguidores si está esperando o no su tercer hijo/ Archivo RCN

Recordemos que los rumores nacieron luego de que la creadora de contenido y empresaria de fajas Yina Calderón confirmara en su cuenta oficial de Instagram que una excompañera de reality estaba esperando un bebé. Poco después reveló que se trataba de la influencer paisa.

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¿Qué dijo Karina García para confirmar o desmentir su embarazo?

En medio de las especulaciones en redes sociales, Karina había optado por guardar silencio frente al tema, pero sí hubo momentos que continuaron dándole peso a los rumores. Por ejemplo que, en medio del partido debut de la Selección Colombia, se le vio con camiseta ancha y su hijo dijo en medio de una transmisión que ella no podía tomar, como aludiendo a que estaba en un estado de gestación.

Contrario a lo que muchos esperaban, el silencio por parte de la creadora de contenido llegó a su fin y parece haber encontrado una manera mucho más efectiva que las palabras para confirmar o desmentir si verdaderamente estaba esperando un tercer hijo.

Se trata de una fotografía que compartió recientemente en el marco de sus vacaciones familiares, donde dejó ver su figura en traje de baño, dejando en evidencia que no está embarazada. En la instantánea se puede observar su abdomen completamente plano.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la presunta respuesta de Karina García sobre su embarazo?

Fue cuestión de minutos para que las reacciones llegaran y, como era de esperarse, estuvieron en posturas muy divididas: unos, emocionados porque valoran que la creadora de contenido se haya "referido" al respecto y otros un poco tristes por la misma razón, ya que aseguran haber tenido mucha ilusión con la posibilidad de un bebé en camino.

De momento, queda esperar que sean la propia Karina o su pareja quienes más adelante aclaren qué fue lo que pudo haber desatado la ola de especulaciones y si planean o no ser papás a futuro.

Karina comparte fotografía que sería la respuesta a su supuesto embarazo
Karina comparte fotografía que sería la respuesta a su supuesto embarazo/ Archivo RCN

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