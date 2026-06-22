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Influencer caleña alarmó tras ser hospitalizada y sometida a cirugía de urgencia, ¿qué le pasó?

La influencer caleña generó gran preocupación luego de mostrarse en el hospital y contar que sería operada de urgencia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La blanquita tuvo que ser sometida a procedimiento quirúrgico de urgencia
Katy Cardona sorprende desde el hospital tras cirugía de urgencia. (Foto: Freepik)

La conocida influencer Katy Cardona, reconocida en redes sociales como ‘la blanquita’, tuvo que ser sometida a un procedimiento quirúrgico de urgencia.

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¿Por qué tuvo que ser operada de urgencia Katy Cardona ‘La blanquita’?

La creadora de contenido quien se hizo conocida luego de que saliera a la luz una polémica ruptura con su expareja, con quien sostuvo una relación de más de 10 años y en la que se vieron involucrados varios inconvenientes relacionados con la manutención del hijo que tienen en común.

Posteriormente, también llamó la atención su relación con el influencer español Naim Darrech, quien ha protagonizado varias polémicas por sus anteriores vínculos sentimentales.

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En esta ocasión la influencer caleña explicó que acudió inicialmente a una consulta médica tras presentar un dolor abdominal bajo que le resultó inusual.

La blanquita tuvo que ser sometida a procedimiento quirúrgico de urgencia
Katy Cardona sorprende desde el hospital tras cirugía de urgencia. (Foto: Freepik)

Según contó en sus redes sociales, después de la valoración médica, el diagnóstico fue apendicitis, por lo que los especialistas decidieron intervenirla de manera urgente.

Desde el hospital, Katy compartió que ingresaría a cirugía y se mostró en bata médica mientras pedía a sus seguidores que le desearan buena energía: "Ayúdenme"

En medio de risas y algo de nerviosismo Katy Cardona comentó cómo se sentía antes del procedimiento mientras le colocaban el suero.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Katy Cardona tras la reciente intervención quirúrgica?

Luego del anuncio que hizo la influencer caleña en sus redes sociales y más allá de generar preocupación entre sus seguidores muchos reaccionaron con curiosos comentarios sobre su estado de salud.

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“A mí me operaron de apendicitis y eso duele y a ella la miro muy tranquila” o “la apendicitis como duele y ella bien tranquila”.

‘La blanquita’ a través de sus historias de Instagram también contó justo antes del procedimiento que no sabía con claridad cómo se sentía en ese momento, debido a los efectos de la intervención.

La blanquita tuvo que ser sometida a procedimiento quirúrgico de urgencia
Katy Cardona sorprende desde el hospital tras cirugía de urgencia. (Foto: Freepik)

También mostró quién la estaba acompañando en ese momento, con una imagen en la que aparece en una camilla y a su lado se ve al español Naim Darrech, quien estuvo con ella en el centro médico antes de la cirugía.

 

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