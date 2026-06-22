Alejandra Salguero volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que lanzó varias indirectas sobre lo que estaría ocurriendo en su relación con Tebi Bernal.

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¿Cuál fue el mensaje de Alejandra Salguero que sería para Tebi Bernal?

En el video, Alejandra aparece posando frente a la cámara, ya que como es conocido trabaja como modelo.

Más allá de las imágenes en las que se muestra con un look deportivo, lo que más llamó la atención fue la canción que acompañó la publicación, la cual rápidamente generó una ola de reacciones sobre su situación sentimental.

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La creadora de contenido utilizó la canción de Farruko, Greeicy Rendón y Steve Aoki, conocida como ‘YAPAQUE’ y en la que se habla del cierre de ciclos, decisiones en la relación sentimental y que la persona vuelve a buscar.

Video de Alejandra Salguero genera comentarios sobre Tebi Bernal y pedidos de perdón. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, la canción fue relacionada con lo que estaría ocurriendo en su vida sentimental, en la que estaría soltera, como lo dio a conocer tras filtrarse el video de su reencuentro con Tebi Bernal en un centro comercial.

La canción dice frases que llamaron de una la atención como: “Ya tomé mi decisión”. Además, en el audio se escuchan otros fragmentos:

“Pero que no te falle la memoria, que un día me hiciste llorar; en lugar de consolarme, lo que hiciste fue ignorar. Ahora que ya no quiero nada, estás haciendo de más. Amor, no te esfuerces tanto, que a veces es menos, es más.”

Y al final del video Alejandra Salguero aparece una imagen de ella misma dentro de un carro, mirando directamente a la cámara con una leve sonrisa, que, por supuesto generó revuelo en redes al parecer sería una indirecta para Tebi Bernal.

¿Cuál es la petición que le hacen los usuarios a Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal?

Tras el video, muchos usuarios luego de suponer que sería una indirecta para su expareja Tebi Bernal comenzaron a hacerle una petición sobre su relación con él.

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Muchos de los comentarios le pedían a Alejandra que perdonara a Tebi pues en este caso de presunta infidelidad la responsable, según estas personas, fue Alexa y no Tebi quien era la que lo buscaba en La casa de los famosos Colombia.

Video de Alejandra Salguero genera comentarios sobre Tebi Bernal y pedidos de perdón. (Foto: Canal RCN)

Como bien se conoce durante la tercera temporada de La casa los dos exparticipantes tuvieron una cercanía en el que incluso se habló de sentimientos entre ellos.