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Mateo Varela rompió en llanto en medio de su viaje a Asia con Norma Nivia, ¿por qué?

Mateo Varela lloró durante un viaje por Asia con Norma Nivia, lo que llamó la atención en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La razón por la que Mateo Varela no pudo contener las lágrimas en Asia junto a Norma Nivia
La razón por la que Mateo Varela no pudo contener las lágrimas en Asia junto a Norma Nivia. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Mateo Varela vivió un momento de fuerte carga emocional durante el viaje que realiza por Asia junto a su prometida Norma Nivia, donde terminó llorando en medio de la experiencia. La escena llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con curiosidad ante lo ocurrido.

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¿Por qué Mateo Varela rompió en llanto en medio de su viaje por Asia con Norma Nivia?

La pareja de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, temporada 2, se encuentra realizando un viaje por Asia en donde han compartido gran parte de su experiencia, entre esas su inesperado compromiso, y esta vez no fue la excepción.

Mateo Varela compartió comprometedora fotografía con Norma Nivia: ¿le propuso matrimonio?
Mateo Varela con Norma Nivia. | Foto: Buen Día, Colombia

En la noche de este lunes 22 de junio, Mateo Varela reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que rápidamente llamó la atención, pues en este se mostró llorando. Sin embargo, estas lágrimas no fueron ocasionadas por nada negativo, sino por la emoción al ver por primera vez grandes elefantes que habitan dentro de un santuario.

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En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el joven influenciador se mostró conmovido por la majestuosidad de estos animales, especialmente por tenerlos tan cerca de él.

El momento no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes resaltaron lo emotivo de la escena y celebraron que el influenciador pudiera vivir una experiencia tan especial durante su viaje por Asia, especialmente junto a la mujer que pronto se convertirá en su esposa.

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¿Cuándo se comprometieron Mateo Varela y Norma Nivia?

En medio de su aventura por Asia, Mateo Varela tuvo como escenario perfecto para la pedida de mano a Norma su paso por Disney Tokyo, en Japón. Allí el creador de contenido decidió arrodillarse para pedirle a la actriz que fuera su esposa, obteniendo como respuesta un rotundo sí.

Las imágenes fueron compartidas por medio de sus redes sociales en donde Varela citó una icónica frase de la película de Adam Sandler, Click, “Para toda la vida mi amor”.

Norma Nivia y Mateo Varela dejaron curioso mensaje en sus redes tras su viaje fuera del país: ¿cuál?
¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela? | Foto: Canal RCN
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