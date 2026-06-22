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Esposa de Jhonny Rivera lanzó contundente mensaje a quienes hablan mal de ella: “Invítenme”

Jenny López respondió a quienes hablan mal de ella con fuerte mensaje y dejó clara su postura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jenny López respondió con una indirecta a quienes hablan mal de ella en redes sociales
Esposa de Jhonny Rivera sorprendió con una indirecta dirigida a sus críticos. Foto: Canal RCN)

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sorprendió luego de compartir un curioso video a través de sus redes sociales en el que respondió con una indirecta a las personas que hablan mal de ella.

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¿Qué indirecta compartió Jenny López en sus redes sociales?

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, donde suma más de 2 millones de seguidores, la cantante utilizó un audio viral que llamó la atención de sus seguidores.

“Si van a hablar mal de mí, invítenme, que yo tengo tanta información que yo podría acabarme en tres segundos”, se escucha en el audio que acompañó Jenny López.

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Mientras sonaba la frase, Jenny López aparecía tomando una taza de café y luciendo una pañoleta alrededor de su cuello, el detalle también terminó llevándose la atención de los usuarios.

Jenny López respondió con una indirecta a quienes hablan mal de ella en redes sociales
Esposa de Jhonny Rivera sorprendió con una indirecta dirigida a sus críticos. (Foto: Canal RCN)

Al final del video, la artista aparece riéndose, dejando claro que se trataba de video con humor, aunque muchos interpretaron el mensaje como una indirecta para quienes suelen criticarla en redes sociales.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios reaccionaron al video de la esposa de Jhonny Rivera.

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Mientras otros se enfocaron fue en su belleza y se enfocaron en el atuendo que tenía la también cantante de música popular.

“Tan hermosa que no creo que nadie pueda hablar mal de ti”, escribió una seguidora, mientras otros aseguraron que tenía un estilo parecido al de una azafata por la pañoleta que llevaba puesta.

¿Por qué sorprendió a muchos el video de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

Pese a los comentarios de elogios, muchos usuarios quedaron sorprendidos con la publicación de Jenny López pues no suele compartir este tipo de videos lanzando indirectas o respondiendo a las críticas.

Jenny López respondió con una indirecta a quienes hablan mal de ella en redes sociales
Esposa de Jhonny Rivera sorprendió con una indirecta dirigida a sus críticos. Foto: Canal RCN)

Por el contrario, normalmente se le ve en videos relacionados con su carrera musical o acompañando a Jhonny Rivera en diferentes proyectos personales.

Además, esta publicación se da pocos días después de que Jhonny Rivera se mostrara afectado en redes sociales al recordar la muerte de un ser querido que marcó su vida.

El cantante compartió un emotivo mensaje en el que expresó la tristeza que aún siente al recordar la ausencia que siente tras la pérdida de su caballo rescatado.

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