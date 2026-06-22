Luisa Castro confirmó que vive con Westcol y reveló cómo ha sido esta experiencia

Luego de confirmar que actualmente vive con su pareja sentimental Westcol, Luisa Castro compartió detalles sobre cómo ha sido esta nueva etapa en su relación y la experiencia de convivir juntos.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre su convivencia con Westcol tras mudarse juntos?

La creadora de contenido digital Luisa Castro sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su relación sentimental con Westcol luego de confirmar que actualmente viven juntos bajo el mismo techo.

Comentario de Westcol sobre Luisa Castro genera rumores de embarazo. (Foto AFP: Tommaso Boddi | Freepik).

Castro contó, por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que antes de mudarse con él ya tenía una vida estable y había logrado vivir en el apartamento de sus sueños, pero aseguró que dejar atrás esa independencia para compartir su día a día con su pareja no fue un cambio tan drástico.

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Según explicó, esto se debe a que Westcol tiene una personalidad similar a la de ella, lo que ha hecho que la convivencia sea tranquila. Además, aseguró que desde que iniciaron esta nueva etapa se ha sentido cómoda y con un espacio importante dentro del hogar.

"Me he sentido súper bien y tranquila, mi pareja es muy tranquilo, me ha hecho sentir en mi espacio. Obviamente es un cambio, porque yo estaba organizada con lo mío, mi estabilidad, yo estaba viviendo en el apartamento de mis sueños, pero el cambio no fue tan drástico".

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Por ahora, Westcol no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Luisa Castro ni sobre cómo ha sido para él esta nueva etapa de convivencia junto a la creadora de contenido, pero lo que sí es cierto es que ambos han tenido planes de llevar su relación a otro nivel con la llegada de un bebé.

¿Westcol y Luisa Castro planean convertirse en padres?

Tanto Westcol como Luisa Castro dejaron claro públicamente que ya se encuentran en una etapa madura en sus vidas como para permitirse tener un bebé en sus vidas. Sin embargo, Castro puso unas condiciones para que esto pudiera ocurrir. Entre estas se encuentra el tener que casarse y así poder darle una familia al pequeño.