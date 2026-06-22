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Valentino Lázaro sorprendió al revelar quiénes no irán al viaje en yate tras La casa de los famosos

Valentino Lázaro habló del viaje en yate tras La casa de los famosos y confirmó quiénes no asistirán y quiénes sí irán.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino Lázaro habla del viaje en yate y revela quiénes ya cancelaron
Valentino Lázaro confirma quiénes quedan fuera del viaje en yate. (Foto: Canal RCN)

Valentino Lázaro hizo recientemente un live en el que habló sobre el viaje en yate que estaban planeando algunos de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia luego de terminar el reality.

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre el viaje en yate de La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, La casa de los famosos Colombia llegó a su final hace casi un mes en la que Alejandro Estrada se coronó como el ganador de la tercera temporada.

En medio de la final, Valentino Lázaro había propuesto que los integrantes del top 8 realizaran un viaje en yate como una forma de compartir después de la convivencia que dejó varios desacuerdos y desamores entre algunos de los participantes.

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Sin embargo, luego de la finalización del reality y tras enterarse de algunas situaciones que ocurrieron fuera de la competencia, varios de los exparticipantes habrían decidido no asistir si coincidían con ciertas personas con las que tuvieron inconvenientes.

Valentino Lázaro habla del viaje en yate y revela quiénes ya cancelaron
Valentino Lázaro confirma quiénes quedan fuera del viaje en yate. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, Valentino Lázaro decidió aclarar el tema durante una transmisión en vivo y habló sobre cómo avanza la organización del encuentro.

¿Quiénes confirmaron que no asistirán al viaje en yate de Valentino Lázaro?

Durante el live, Valentino contó que Mariana Zapata, Juanda Caribe y Campanita no asistirían al encuentro porque, según, actualmente tienen otros compromisos y ocupaciones personales.

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Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a especular que la decisión también podría estar relacionada con algunos desacuerdos, especialmente entre Mariana y Beba, quien mantiene una amistad cercana con Valentino.

Valentino Lázaro habla del viaje en yate y revela quiénes ya cancelaron
Valentino Lázaro confirma quiénes quedan fuera del viaje en yate. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, aseguró que, si finalmente no asisten todos los integrantes del top 8 y solo terminan yendo cinco personas, aprovechará para invitar a otros amigos cercanos.

“Voy a invitar a mis amigos, ¿cómo así?”, expresó Valentino.

Pero luego contó que ya invitó a otros exparticipantes, entre ellos Nicolás Arrieta, Johana Fadul, Sofía Jaramillo y entre otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, Valentino no mencionó ni Alexa, Tebi y Alejandro, quienes como bien se recuerda su amistad resultó quebrada tras la final del programa.

En el caso de Alexa con Tebi y su situación de cercanía y a Alejandro por desacuerdos entre ellos.

 

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