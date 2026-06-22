Luisa Castro le puso una condición a Westcol para convertirse en padres: “Estoy lista”

Luego de que el streamer colombiano Westcol expresara su deseo de convertirse en padre, tras el nacimiento del bebé de Blessd, Luisa Castro reveló la condición que tendría para dar este importante paso en su vida. La creadora de contenido compartió su postura sobre la maternidad y dejó claro el requisito que considera necesario antes de convertirse en mamá.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¡Revuelo en el Mundial 2026!, jugador de Paraguay es acusado de haber robado el reloj del árbitro

¿Luisa Castro y Westcol planean convertirse en padres?

La joven modelo Luisa Castro sorprendió a sus millones de seguidores al reaparecer por medio de sus redes sociales para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en donde recibió una interrogante bastante particular: si quería ser mamá.

Comentario de Westcol sobre Luisa Castro genera rumores de embarazo. (Foto AFP: Tommaso Boddi | Freepik).

La pregunta llegó luego de una semana de que Blessd y Manuela QM recibieran en brazos a su pequeño hijo Caleb, y de que Westcol se mostrara emocionado y decidido a convertirse en padre pronto.

Artículos relacionados Mike Bahía Mike Bahía se pronunció tras la confesión de Greeicy sobre su separación: “roto”

Ante esto, Castro mencionó por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que sentía que en este momento de su vida ya se sentía lista para convertirse en madre y afrontar esta responsabilidad, pero para eso tenía varios requisitos.

"Yo estoy lista para ser mamá ya, yo tengo una chispa muy bonita con los bebés y, a parte, ha sido uno de mis sueños más grandes"

Artículos relacionados James Rodríguez Samuel, hijo de James Rodríguez, enterneció con apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026

¿Cuál es el requisito de Luisa Castro para convertirse en madre?

Según comentó la creadora de contenido, aunque ya se sentía con la capacidad mental y económica para convertirse en madre y darle una calidad de vida positiva a su bebé, lo único que le impedía dar este paso era que ella no estaba casada, y para esto era necesario tener un hogar con la bendición del matrimonio.

"Siento que yo no quiero un hijo y ya, yo quiero una familia, entonces es bueno tomarse el tiempo de conocer bien a la pareja, y el anillo de boda obviamente"

Lo cierto es que hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado públicamente sobre la condición que mencionó Luisa Castro para dar este paso hacia la maternidad.