Mhoni Vidente reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella luego de que se conocieran los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que el candidato ganó por una gran diferencia de votos frente a Iván Cepeda.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella antes de las elecciones?

La astróloga volvió a captar la atención en redes sociales debido a una predicción que había compartido semanas atrás y que muchos usuarios comenzaron a recordar.

Desde días antes de las votaciones, Mhoni Vidente había hablado sobre lo que, según sus cartas, ocurriría en Colombia.

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Tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella revivieron los videos en los que la vidente mexicana había compartido su lectura sobre el futuro del país.

Semanas antes de la segunda vuelta presidencial, Mhoni Vidente había asegurado que Colombia atravesaría un momento decisivo y que un candidato asociado a un discurso de cambio y mano dura tendría una ventaja importante en las urnas.

Mhoni Vidente recordó lo que había dicho sobre Abelardo de la Espriella tras su victoria. (Foto: Freepik)

Además, señaló que la campaña estaría marcada por una fuerte polarización y tendría un ambiente complicado entre los diferentes pensamientos.

Luego de los resultados, varios aseguraron que una parte de sus pronósticos se había cumplido de nuevo, pues está no es la primera vez que resulta lo que dice.

¿Cómo reaccionó Mhoni Vidente tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?

La astróloga, a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen del nuevo presidente de Colombia y, además, un pantallazo de la predicción que había realizado, en la que aparece con una carta en su mano y de fondo la imagen de Abelardo de la Espriella.

“Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia”, fue el mensaje que escribió para compartir su publicación.

Mhoni Vidente recordó lo que había dicho sobre Abelardo de la Espriella tras su victoria. (Foto: AI)

Sin duda, tras la publicación de la imagen, los usuarios reaccionaron nuevamente y se dividieron en opiniones, pues algunos se mostraron de acuerdo con la elección y otros dejaron comentarios negativos hacia el nuevo presidente.

Incluso varios famosos también se sumaron a las reacciones y dejaron en esta publicación sus ‘me gustas’ como la presentadora Nanis Ochoa y la actriz Juliana Galvis.