Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Mhoni reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella y recordó la predicción que hizo, ¿qué dijo?

Mhoni recordó la predicción que hizo sobre Abelardo de la Espriella tras el reciente triunfo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mhoni Vidente reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente recordó lo que había dicho sobre Abelardo de la Espriella tras su victoria. (Fotos: AI y AFP)

Mhoni Vidente reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella luego de que se conocieran los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que el candidato ganó por una gran diferencia de votos frente a Iván Cepeda.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella antes de las elecciones?

La astróloga volvió a captar la atención en redes sociales debido a una predicción que había compartido semanas atrás y que muchos usuarios comenzaron a recordar.

Desde días antes de las votaciones, Mhoni Vidente había hablado sobre lo que, según sus cartas, ocurriría en Colombia.

Artículos relacionados

Tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella revivieron los videos en los que la vidente mexicana había compartido su lectura sobre el futuro del país.

Semanas antes de la segunda vuelta presidencial, Mhoni Vidente había asegurado que Colombia atravesaría un momento decisivo y que un candidato asociado a un discurso de cambio y mano dura tendría una ventaja importante en las urnas.

Mhoni Vidente reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente recordó lo que había dicho sobre Abelardo de la Espriella tras su victoria. (Foto: Freepik)

Además, señaló que la campaña estaría marcada por una fuerte polarización y tendría un ambiente complicado entre los diferentes pensamientos.

Luego de los resultados, varios aseguraron que una parte de sus pronósticos se había cumplido de nuevo, pues está no es la primera vez que resulta lo que dice.

¿Cómo reaccionó Mhoni Vidente tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?

La astróloga, a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen del nuevo presidente de Colombia y, además, un pantallazo de la predicción que había realizado, en la que aparece con una carta en su mano y de fondo la imagen de Abelardo de la Espriella.

Artículos relacionados

“Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia”, fue el mensaje que escribió para compartir su publicación.

Mhoni Vidente reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente recordó lo que había dicho sobre Abelardo de la Espriella tras su victoria. (Foto: AI)

Sin duda, tras la publicación de la imagen, los usuarios reaccionaron nuevamente y se dividieron en opiniones, pues algunos se mostraron de acuerdo con la elección y otros dejaron comentarios negativos hacia el nuevo presidente.

Incluso varios famosos también se sumaron a las reacciones y dejaron en esta publicación sus ‘me gustas’ como la presentadora Nanis Ochoa y la actriz Juliana Galvis.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El vicepresidente José Manuel Restrepo con su esposa Tatiana Céspedes Talento nacional

Ella es Tatiana Céspedes, la esposa de José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de Colombia

La abogada conquistó el corazón del vicepresidente electo y llevan 25 años de casados.

La discusión entre los hijos de Messi que se robó el partido de Argentina Mundial de fútbol

Hijos de Messi protagonizan una discusión durante partido de Argentina en el Mundial 2026

En redes se hizo viral un polémico momento que protagonizó los hijos de Messi durante un partido de Argentina en el Mundial 2026.

Mamá de Vozinha se quebró en llanto al ver a su hijo jugar contra Uruguay. Mundial de fútbol

Mamá de Vozinha rompió en llanto tras el triunfo de Cabo Verde ante Uruguay; así fue su reencuentro

La mamá de Vozinha de Cabo Verde vivió un emotivo momento en el Mundial 2026 durante el duelo ante Uruguay.

Lo más superlike

Westcol se mostró asustado Westcol

Westcol vivió angustiante momento mientras hacía una transmisión en vivo: ¿qué pasó?

El reconocido streamer expresó el miedo que tuvo durante varios minutos y confesó detalles de la seguridad dentro de su casa.

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación