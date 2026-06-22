Hijo de Daniela Ospina se mostró fan de famoso jugador de fútbol en el Mundial 2026: ¿James Rodríguez?

El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel llamó la atención en redes sociales luego de revelar su admiración por un reconocido futbolista en medio del Mundial de fútbol 2026, generando rápidamente curiosidad entre los seguidores de la empresaria por el nombre del jugador que mencionó.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¡Revuelo en el Mundial 2026!, jugador de Paraguay es acusado de haber robado el reloj del árbitro

¿Cuál es el famosos jugador del que el hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel se declaró fan?

En las últimas horas Daniela Ospina enterneció a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un emotivo momento junto a su pequeño hijo Gabriel, fruto de su actual matrimonio con el cantante venezolano Gabriel Coronel.

El gesto del hijo de Daniela Ospina en el Mundial 2026. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Y es que, quienes siguen de cerca la vida de la empresaria saben muy bien que en su familia el deporte, especialmente el futbol, ha estado muy presente en sus vidas. Esto debido a que su hermano, David Ospina, se desempeña como portero y su expareja y padre de su hija, James Rodríguez es centrocampista.

Artículos relacionados Mike Bahía Mike Bahía se pronunció tras la confesión de Greeicy sobre su separación: “roto”

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Ospina mostró al pequeño Gabriel preguntando en dónde estaba Cristiano Ronaldo, el reconocido futbolista portugués, quien juega este 2026 el último Mundial de su carrera deportiva.

"Y aprovechando el mundial, alguien preguntas por Cristiano Ronaldo", escribió Daniela Ospian mientras enseñaba la tierna escena.

Artículos relacionados James Rodríguez Samuel, hijo de James Rodríguez, enterneció con apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026

¿Cómo reaccionaron los fans de Daniela Ospina al escuchar quién es el jugador favorito de su hijo?

La reacción de los fans de Daniela Ospina no tardó en viralizarse después de conocerse que el jugador favorito de su hijo es Cristiano Ronaldo, mientras que algunos usuarios bromearon al pensar que su elección sería James Rodríguez, teniendo en cuenta su vínculo familiar con la hija de la empresaria y su pasada relación con ella.

“Me la jugué y pensé que iba a decir otro jugador”, “CR7 nunca falla”, “qué sorpresa la verdad”, “yo juraba que iba a mencionar a otro por su familia”, “los niños siempre van con los cracks”, “normal que elija a Cristiano”, “me dio risa porque me esperaba otro nombre”, fueron algunos del os comentarios.