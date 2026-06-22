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¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?, ella sería la próxima primera dama

Ella es Ana Lucía Pineda, la actual esposa de Abelardo de la Espriella, con quien lleva más de 17 años de casado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de abelardo de la espriella
Ella es la esposa de Abelardo de la Espriella/AFP: VANEXA ROMERO

Abelardo de la Espriella ganó este 21 de junio las elecciones presidenciales de Colombia en el primer conteo, luego de una segunda vuelta contra el político Iván Cepeda en unos reñidos resultados, pues la diferencia fueron de poco más de 200 mil votos.

En medio de este resultado, los colombianos se han interesado también por la vida personal del abogado penalista y empresario como lo es su vida sentimental.

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¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella se ganó el corazón de Ana Lucía Pineda, quien nació en Montería, Córdoba y estudió Administración de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

esposa de abelardo de la espriella

La mujer ha trabajado en algunos proyectos de recursos humanos, gestión de calidad y mercadeo, además de ser fundadora de Amoree Gelateria, teniendo una amplia participación en temas gastronómicos, culturales y de entretenimiento en Estados Unidos.

También se conoce que ha trabajado al lado de su esposo en su firma de abogados y durante su campaña política estuvo en diferentes eventos y actividades públicas apoyándolo en su proceso.

Eventualmente y después del escrutinio, Ana Lucía Pineda sería la próxima primera dama de Colombia durante el periodo 2026-2030.

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¿Cómo se dio el amor entre Abelardo de la Espriella y su esposa?

De acuerdo con algunas entrevistas, la famosa pareja se conoce desde muy pequeños, pues ambas familias se relacionaban.

Sin embargo, su relación se dio tras un reencuentro en Bogotá, donde el abogado quedó cautivado con la belleza de la administradora.

esposa e hijos de abelardo de la espriella

De la Espriella comenzó su proceso de conquista, donde le pidió noviazgo y al año siguiente decidieron casarse.

Ambos llevan una relación de 18 años y 17 de casados, cuyo aniversario lo cumplen en diciembre.

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¿Cuántos hijos tiene Abelardo de la Espriella?

Su amor fue tan fuerte que han logrado consolidar una gran familia, teniendo cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filipo y Francesca.


Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda suelen compartir fotografías y videos de sus momentos en familia, dejando conocer a sus fanáticos un poco de su vida personal, llenándose de mensajes llenos de cariño.

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