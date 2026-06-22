Isabella Ladera confesó que su bebé está a punto de nacer; ¿reveló la fecha?

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir nuevos detalles sobre su embarazo y la llegada de su segundo hijo. En esta ocasión, un mensaje fue suficiente para que sus fans especularan que el nacimiento estaría muy cerca.

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¿Quién es la pareja de Isabella Ladera?

La creadora de contenido sostiene actualmente una relación con Hugo García, creador de contenido peruano reconocido por su participación en diferentes programas televisivos y su pasión por el ciclismo.

Isabella Ladera sostiene un vínculo afectivo con Hugo García / (Foto de AFP y Freepik)

Su relación comenzó a consolidarse en mayo de 2025 y fue confirmada públicamente en octubre del mismo año. Su vínculo se hizo público tras un viaje a Miami el 17 de agosto, donde asistieron a la inauguración de un negocio de Isabella.

En febrero de 2026 anunciaron que esperan su primer hijo juntos, el segundo para Isabella, quien ya es madre de una niña llamada Mía, fruto de su relación con Isander Pérez.

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En abril de 2026, a través de sus redes sociales, compartieron detalles de la revelación de género y revelaron que el bebé será un niño. Así mismo, destacaron que el nacimiento está previsto entre abril y mayo de 2026.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su embarazo?

En medio de la celebración del Día del Padre, Hugo García compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores, acompañado de fotografías junto a Isabella en las que ambos presumen su embarazo.

Isabella Ladera reveló que su bebé será un niño / (Foto de AFP y Freepik)

Allí expresó su emoción por convertirse en padre y aseguró que, aunque aún no tiene a su hijo en brazos, lo ama y siente que su vida ya cambió por completo.

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Por su parte, Isabella respondió en los comentarios con un mensaje que también generó reacciones:

"Ya casi, ya casi, ya casi. ya sabemos y sentimos que eres el papá más hermoso, amoroso, atento, divertido y responsable. Feliz primer día del papi, super papá. Te amamos", escribió.

El comentario fue suficiente para que en redes sociales surgieran especulaciones sobre una posible llegada del bebé. Sin embargo, hasta el momento, ni Isabella ni Hugo han confirmado que el nacimiento esté próximo, por lo que todo sigue siendo parte de la expectativa de sus seguidores.