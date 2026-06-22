¿Cómo quedará Argentina vs Austria? La IA reveló su posible marcador en el Mundial 2026

La Selección de Argentina vuelve a la cancha para disputar su segundo partido en el Mundial 2026, esta vez frente a Austria, en un encuentro que ya genera gran expectativa entre los aficionados.

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Argentina ha sido señalada por muchos como una de las grandes favoritas para quedarse con el título, lo que también ha generado comentarios en redes sociales sobre un posible “trato preferencial” hacia la selección sudamericana.

¿Cómo quedaría el partido de Argentina contra Austria en el Mundial 2026 según la IA?

Le consultamos a la inteligencia artificial para tener una idea de cómo podría desarrollarse este encuentro. Teniendo en cuenta la información y el rendimiento reciente de ambos equipos, esto fue lo que se encontró.

Argentina llega con un buen inicio en el torneo después de ganar su primer partido de forma clara, mientras que Austria también comenzó con una victoria, aunque su partido fue más complicado y tuvo algunos momentos difíciles.

Con ese panorama, la inteligencia artificial considera que Argentina tendría más posibilidades de ganar este encuentro.

De acuerdo con el análisis, el marcador más probable sería: Argentina 2 – 0 Austria

Aunque también existe la posibilidad de un partido más cerrado, por ejemplo un 3-1, si Argentina logra aprovechar mejor sus oportunidades.

Austria, por su parte, es un equipo que suele ser ordenado y complicado, pero Argentina llega con más confianza y con jugadores que han mostrado buen nivel en su debut.

Argentina vs Austria: este sería el resultado más probable según la inteligencia artificial (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

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¿Cómo influye este partido en el camino de Colombia?

Más allá del encuentro en sí, el resultado de Argentina también es seguido de cerca por los hinchas colombianos, ya que ambos equipos podrían cruzarse más adelante en el torneo dependiendo de su desempeño en la fase de grupos.

Actualmente, si las posiciones se mantienen, Colombia y Argentina podrían encontrarse en instancias decisivas como los cuartos de final, lo que ha generado aún más interés en cada partido de la Albiceleste.

Para que ese cruce no ocurra tan pronto, sería necesario que alguno de los equipos cambie su posición en el grupo, lo que dependerá directamente de los resultados que consigan en sus próximos encuentros.