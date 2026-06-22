La modelo e influencer Luisa Duque, reconocida también por ser la pareja del futbolista James Rodríguez, estuvo en el centro de la polémica luego de asistir al partido entre Colombia y Uzbekistán, encuentro que terminó con victoria para la Tricolor en su debut mundialista.

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Su presencia en el estadio llamó la atención no solo por apoyar a su pareja, sino también por el estilo de ropa que eligió para la ocasión, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Luisa Duque recibió críticas por su outfit en el partido de Colombia vs Uzbekistán (Foto Mike Nowak / AFP)

¿Qué outfit utilizó Luisa Duque para el partido de Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Duque compartió varias fotografías en las que mostraba el look que usó para asistir al estadio.

En las imágenes se le ve con una camiseta vintage de la Selección Colombia, combinada con unos shorts de tela negro y unas botas, un estilo que ella misma describió como una inspiración en la moda de los años 2000 en Colombia.

Sin embargo, la elección de su calzado fue lo que más generó reacciones negativas entre algunos usuarios, quienes cuestionaron especialmente el uso de botas para asistir a un evento deportivo.

Luisa Duque fue criticada por su outfit en el partido de Colombia: así respondió la novia de James Rodríguez (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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¿Cómo reaccionó Luisa Duque ante las críticas?

Tras la publicación, varios seguidores comenzaron a dejar comentarios criticando su elección de ropa. Muchos de ellos señalaban que las botas no eran apropiadas para la ocasión o que no combinaban con el look general.

Ante esto, Luisa Duque no tardó en responder desde la misma red social, dejando claro que su outfit era una decisión personal.

En uno de los comentarios, un usuario le preguntó por qué había usado ese tipo de calzado en un partido de fútbol, a lo que ella respondió de manera directa y sin rodeos.

Además, otros internautas salieron en su defensa, señalando que ella no estaba allí para jugar, sino para apoyar a la Selección Colombia, comentario que la modelo tomó con humor y respondió entre risas.

En otra de sus respuestas, Luisa Duque fue aún más clara al afirmar que puede vestirse como quiera, ya sea con chanclas, tacones, tenis o botas, dependiendo de su estilo y decisión personal.

“En chanclas, en tacones, en tenis, en botas, como sea” escribió.

La situación generó un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron su libertad de expresión a través de la moda, mientras otros continuaron cuestionando su elección de outfit en un evento deportivo.