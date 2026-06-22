A meses de la partida de Yeison Jiménez, los internautas llamaron la atención al imaginar cómo habría lucido el artista en los 15 años de su hija. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, generaron conmoción entre sus seguidores.

Artículos relacionados Greeicy Tras confirmar ruptura con Mike, Greeicy habla del difícil momento que vivieron como familia

¿Cuándo fueron los 15 años de la hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, celebró su fiesta de 15 años en compañía de su madre, familiares y amigos. Durante la celebración, la joven sorprendió al aparecer con un vestido azul brillante hasta el suelo, acompañado de una corona y unos rizos.

Más adelante, realizó un cambio de vestuario y apareció con un vestido en tonos verdes y dorados, también acompañado de una corona que hacía juego con el conjunto.

Así fueron los 15 años de la hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo / (Foto de Freepik)

El evento contó con decoración alusiva a la ocasión y la presencia de familiares del cantante.

Pese a los detalles de la celebración, uno de los aspectos más comentados fue la ausencia de Yeison Jiménez, quien, aunque no era su padre biológico, en varias ocasiones expresó el cariño que sentía por ella y el orgullo que le generaba su crecimiento.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera envió contundente mensaje en el marco de las elecciones presidenciales, ¿reveló su voto?

Tras el fallecimiento del cantante el 10 de enero, Camila también ha hablado públicamente sobre el vínculo que mantenían. En distintas ocasiones ha resaltado el apoyo que recibió de él y el gusto por los caballos que, según ha dicho, heredó de esa relación.

¿Cómo habría lucido Yeison Jiménez en los 15 años de Camila, según la IA?

A partir de estas declaraciones, varios seguidores destacaron la ausencia del artista y comenzaron a especular cómo habría sido su presencia en la celebración. En ese contexto, se difundieron imágenes creadas con inteligencia artificial que recrean cómo habría lucido el cantante en el evento.

Según la IA, así habría lucido Yeison Jiménez en los 15 años de Camila / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Las fotografías, compartidas en Instagram por una cuenta de fans, muestran al artista en lo que sería el vals junto a su hija. En las imágenes aparece con sombrero negro, gafas oscuras, chaqueta en tonos blanco y negro y la cadena que solía usar con frecuencia.

Artículos relacionados David Ospina Ella es Dulce María, la hija de David Ospina que causa interés en redes sociales

En una de las escenas se le ve sonriendo mientras la mira, mientras Camila le corresponde con una sonrisa, luciendo su vestido azul y su peinado recogido.

Otra de las imágenes que más llamó la atención muestra a ambos abrazados, mirándose de forma emotiva mientras comparten el momento. En esta escena, los dos mantienen el mismo atuendo y transmiten una sensación de cercanía durante la celebración.

La publicación rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios, donde los seguidores recordaron al artista y reaccionaron emocionalmente a la recreación digital del momento.