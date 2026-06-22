Dulce María, hija del arquero colombiano David Ospina, ha comenzado a llamar la atención en redes sociales por su actividad digital y su cercanía con su familia. Su nombre ha tomado fuerza en plataformas donde se comparten momentos cotidianos junto a su padre.

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¿Quién es la hija de David Ospina?

La hija mayor de David Ospina se llama Dulce María Ospina Sterling, hermana de Maximiliano Ospina Sterling. A lo largo del tiempo, su nombre ha empezado a aparecer con mayor frecuencia en redes sociales debido a publicaciones familiares.

David Ospina suele presumir a su familia en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

Uno de los aspectos que más ha generado interés es su presencia en plataformas digitales como Instagram, donde comparte momentos de su vida cotidiana. Allí, también se han difundido videos donde aparece junto a su padre en actividades familiares.

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¿Por qué Dulce María Ospina es conocida en redes sociales?

La presencia de Dulce María en redes sociales se ha fortalecido a partir de contenidos en los que aparece junto a su padre. En distintos videos, ambos han participado en bailes, lo que ha generado interacción entre usuarios que siguen a la familia del arquero.

También se ha mencionado que en marzo de 2025 celebró sus quince años en una fiesta realizada en Medellín. Este evento familiar fue uno de los momentos que más atención generó entre quienes siguen la vida del futbolista y su entorno cercano.

Dulce María Ospina llama la atención en redes sociales / (Foto de Freepik)

En redes sociales, los internautas han resaltado la cercanía entre padre e hija, especialmente por la participación activa de David Ospina en estos espacios, a pesar de sus compromisos profesionales en el fútbol internacional.

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¿Quién es la mamá de Dulce María Ospina?

La mamá de Dulce María es Jesica Sterling, también conocida como Yesica Sterling. Ella y David Ospina se conocieron cuando él jugaba en Atlético Nacional, inicialmente manteniendo contacto a través de internet durante varios meses antes de encontrarse en persona.

Después de aproximadamente cuatro años de relación, la pareja contrajo matrimonio en 2012 en Medellín. Desde entonces, han construido una vida familiar estable, combinando la carrera deportiva del arquero con proyectos personales y familiares.

Sterling es profesional en Administración de Empresas, y ha estado vinculada a la gestión de proyectos familiares. Su relación con Ospina ha sido parte constante del entorno del futbolista, quien suele compartir momentos familiares en sus redes sociales.

La historia de la familia Ospina Sterling ha generado interés entre seguidores, quienes destacan el cariño y unión familiar que se evidencia en redes.