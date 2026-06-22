Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela QM mostró cómo luce su figura tras pocos días del parto: ¡irreconocible!

Manuela QM generó reacciones en redes al presumir cómo se ve su cuerpo tras 11 días de su parto; Blessd no ocultó su reacción.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela QM mostró su figura a pocos días del parto
La inesperada aparición de Manuela QM tras el parto sorprendió a las redes. (AFP/ Mike Coppola -Freepik)

El pasado 11 de junio, Blessd y Manuela QM anunciaron que nació su hijo Caleb, pues el 19 de enero, la famosa pareja revelaron que estaban esperando a su primer heredero.

Artículos relacionados

Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar, ya que ambos han sido duramente criticados por la forma en la que se formalizó su relación, ya que Manuela había sido la mejor amiga de La Suprema, la ex del cantante.

De hecho, tras un mes de anunciar el embarazo, Blessd fue tendencia en redes luego de que se convirtiera en protagonista de un escándalo debido a una supuesta infidelidad.

Artículos relacionados

Aunque él lo negó, Manuela se distanció de él por un tiempo, pero volvieron a verse unidos y ahora, él estuvo presente en el nacimiento de Caleb.

Por otra parte, la creadora de contenido ha causado reacciones por có0mo luce tras una semana de haber dado a luz.

Manuela QM reapareció tras dar a luz y su figura generó miles de reacciones
Manuela QM mostró su figura a pocos días del parto (Foto/ Freepik)

¿Cuál es el video de Manuela QM en el que presume su figura tras el parto?

Manuela QM ha estado muy activa en sus cuentas oficiales e incluso ha revelado detalles de cómo vivió el parto de su bebé.

Sin embargo, el clip que tanto ha llamado la atención en redes fue uno en el que mostró su figura, pues en el video se ve a la creadora cantando en frente de la cámara y luce ropa en el que se le ve con claridad cómo se le ve el abdomen.

Artículos relacionados

Precisamente, si figura se ve como si no haya dado a luz hace 11 días, ya que luce con el abdomen plano y con toda la energía.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores y de Blessd al video de Manuela QM?

A través de los comentarios en el video de Manuela QM, sus fanáticos reaccionaron admirando la figura de la influenciadora.

La inesperada aparición de Manuela QM tras el parto sorprendió a las redes
Manuela QM reapareció tras dar a luz y su figura generó miles de reacciones. ( AFP /Dimitrios Kambouris)

Así mismo, otros decían que no pareciera que habría dado a luz recientemente e hicieron el chiste que al parecer quien parió fue “Westcol”.

Por su lado, Blessd también reaccionó compartiendo el video, diciendo que él fue quien parió, en tono de chiste por lo que su novia se ve reluciente tras pocos días de haber traído a su hijo al mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Abelardo de la Espriella reaccionó tras la victoria de su padre Talento nacional

Hija de Abelardo de la Espriella reaccionó tras la victoria de su padre: este fue su mensaje

Lucía de la Espriella, hija de Abelardo de la Espriella, sorprendió al dedicar emotivo mensaje tras la victoria de su padre.

esposa de abelardo de la espriella Talento nacional

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?, ella sería la próxima primera dama

Ella es Ana Lucía Pineda, la actual esposa de Abelardo de la Espriella, con quien lleva más de 17 años de casado.

Andrea Valdiri fue hasta la casa de un seguidor para enfrentarlo Andrea Valdiri

Así reaccionó el seguidor luego de que Andrea Valdiri llegara hasta su casa para enfrentarlo

Un seguidor que recibió la visita de Andrea Valdiri llamó la atención con una inesperada reacción que no pasó desapercibida.

Lo más superlike

La inesperada reacción de Adriana Lucía tras conocerse el preconteo Adriana Lucía

Adriana Lucía reaccionó a los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales

Adriana Lucía se pronunció con contundente publicación al reaccionar al triunfo de Abelardo de la Espriella, según preconteo.

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación