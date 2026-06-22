Manuela QM mostró cómo luce su figura tras pocos días del parto: ¡irreconocible!

El pasado 11 de junio, Blessd y Manuela QM anunciaron que nació su hijo Caleb, pues el 19 de enero, la famosa pareja revelaron que estaban esperando a su primer heredero.

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Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar, ya que ambos han sido duramente criticados por la forma en la que se formalizó su relación, ya que Manuela había sido la mejor amiga de La Suprema, la ex del cantante.

De hecho, tras un mes de anunciar el embarazo, Blessd fue tendencia en redes luego de que se convirtiera en protagonista de un escándalo debido a una supuesta infidelidad.

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Aunque él lo negó, Manuela se distanció de él por un tiempo, pero volvieron a verse unidos y ahora, él estuvo presente en el nacimiento de Caleb.

Por otra parte, la creadora de contenido ha causado reacciones por có0mo luce tras una semana de haber dado a luz.

Manuela QM mostró su figura a pocos días del parto (Foto/ Freepik)

¿Cuál es el video de Manuela QM en el que presume su figura tras el parto?

Manuela QM ha estado muy activa en sus cuentas oficiales e incluso ha revelado detalles de cómo vivió el parto de su bebé.

Sin embargo, el clip que tanto ha llamado la atención en redes fue uno en el que mostró su figura, pues en el video se ve a la creadora cantando en frente de la cámara y luce ropa en el que se le ve con claridad cómo se le ve el abdomen.

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Precisamente, si figura se ve como si no haya dado a luz hace 11 días, ya que luce con el abdomen plano y con toda la energía.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores y de Blessd al video de Manuela QM?

A través de los comentarios en el video de Manuela QM, sus fanáticos reaccionaron admirando la figura de la influenciadora.

Manuela QM reapareció tras dar a luz y su figura generó miles de reacciones. ( AFP /Dimitrios Kambouris)

Así mismo, otros decían que no pareciera que habría dado a luz recientemente e hicieron el chiste que al parecer quien parió fue “Westcol”.

Por su lado, Blessd también reaccionó compartiendo el video, diciendo que él fue quien parió, en tono de chiste por lo que su novia se ve reluciente tras pocos días de haber traído a su hijo al mundo.