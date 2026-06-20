Manuela QM paraliza las redes con conmovedora foto de su bebé: así luce

El pasado jueves 11 de junio, se confirmó que nació Caleb, el primer hijo del cantante Bleesd y la influenciadora Manuela QM, quienes el 19 de enero anunciaron que se convertirían en padres.

Precisamente, ante un día de especulaciones sobre la llegada del niño al mundo, a través de redes, los famosos publicaron las primeras imágenes con el bebé.

Desde que llegó Caleb, Manuela QM ha revelado detalles de cómo ha vivido los primeros días postparto, además ha mostrado cómo luce su cuerpo a pocos días de haber dado a luz.

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Así mismo, rompió el silencio sobre cómo vivió el momento del parto, tras publicar un video contando todos los detalles desde el momento en el que rompió fuente. Por otro lado, no le ha ocultado nada a sus seguidores y causó revuelo al publicar una tierna foto de su pequeño Caleb.

¿Cuál es la foto que publicó Manuela QM de su hijo Caleb?

En horas de la tarde de este sábado 20 de junio, Manuela QM causó reacciones en redes sociales al mostrar una tierna foto de Caleb.

La tierna foto del bebé de Manuela QM que emocionó a sus seguidores. (AFP / Mike Coppola)

En una imagen que compartió en sus historias de Instagram, se ve al pequeño bebé de no más de dos semanas de nacido sobre el pecho de su madre, de hecho, tiene una ropita bastante tierna y eso fue lo que la influenciadora quiso presumir.

Pues el niño posó con un enterizo color café y una bolita que parece una colita de conejo en la parte trasera de su ropa, por eso, Manuela reaccionó a ese tierno detalle.

¿Qué dijo Manuela QM sobre su proceso de parto?

Manuela QM compartió recientemente en un video cómo vivió el momento en el que dio a luz e inició contando que esa noche en la que rompió fuente y dijo que pensó que se había orinado, pero no, fue el anuncio de que ya debía ser llevada a urgencia.

Manuela QM enterneció las redes con una conmovedora foto de su bebé. (Foto/ Freepik)

Explicó que, mientras se bañaba empezó a sentir contracciones leves, pero cuando iba en el carro, ya empezó a sentirlas más fuertes, tanto que no quería que ni la miraran.

Cuando llegó al centro médico, le preguntaron si la inyectaban para que dilatara y ella dijo que sí, por lo que expresó que eso le había dolido bastante, pero que dilató rápido y en cuestión de minutos, nació su bebé.