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Sheila Gándara desató rumores de reconciliación con Juanda Caribe: “dicen que uno vuelve a donde fue feliz”

Sheila Gándara generó revuelo en redes tras un polémico video en el que apunta una posible reconciliación con Juanda Caribe.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe
Sheila Gándara paralizó las redes con inesperada dedicatoria. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara, la expareja de Juanda Caribe, ganó mayor popularidad por la polémica que protagonizó el humorista dentro de La casa de los famosos Colombia, debido a su cercanía con Mariana Zapata.

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La controversia, de hecho, inició cuando una mujer salió en redes a ventilar cosas de la vida privada con Juanda y desde ahí, Gándara ya estaba reaccionando a los comportamientos de él, sin embargo, todo escaló con decisiones que el exparticipante tomó en el juego.

Desde entonces, la creadora de contenido empezó a hacer su vida mudándose de donde vivía con Caribe y dejaba claro en redes que ella continuaría sin esa relación, pero así mismo, se mostró vulnerable en repetidas ocasiones.

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Tras casi un mes de que se haya acabado La casa de los famosos, los seguidores del programa siguen pendiente de la vida de los exparticipantes y de su vida en el exterior, por lo que no se pierden detalles de lo que hacen sus familiares.

¿Cuál es el video de Sheila Gándara que parecería una dedicatoria para Juanda Caribe?

Sheila Gándara está más que activa en sus redes sociales, en donde ha mostrado los eventos en los que ha podido participar con marcas y así mismo, ha revelado lo que ha hecho.

Sheila Gándara sembró dudas sobre una reconciliación con Juanda Caribe
Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, uno de sus videos no pasó desapercibidos, ya que en TikTok compartió algo que llamó mucho la atención.

Precisamente, su publicación es una canción y ella usa el audio cantando “el Cora no vibra con cualquiera, si dicen que uno vuelve a donde fue feliz. Contigo mil veces sí, contigo lo intento, mil veces te busco”.

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Sin duda, esto generó especulaciones y preguntas sobre si volvió con Juanda Caribe, o está dispuesta a hacerlo.

¿Sheila Gándara ha dicho que volvería con Juanda Caribe?

En redes sociales circuló un video de Sheila Gándara cuando habló a través de un live, respondiendo sobre Juanda Caribe, pues ella dijo que, pese a todo lo que ha pasado, por supuesto que lo sigue queriendo.

Sheila Gándara paralizó las redes con inesperada dedicatoria
Sheila Gándara sembró dudas sobre una reconciliación con Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Aunque ella quiso insinuar que, su cariño se debe al vinculo que tuvieron, algunos la cuestionaron por hablar de él, pero solo respondió la pregunta que le hicieron sobre sus sentimientos por el padre de su hija.

Sin embargo, nunca ha mencionado que volvería con él, pues ella sigue con su vida y se le ve muy feliz.

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