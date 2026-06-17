Juanda Caribe presumió emotivo reencuentro con su hija Victoria: ¿Sheila estuvo presente?

En medio de la polémica en la que ha estado envuelto debido a su ruptura con Sheila Gándara, una vez más Juanda Caribe capturó la atención en redes sociales al aparecer recientemente junto a su hija, quien nació como fruto de su relación con su expareja.

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¿Cuál fue el video que Juanda Caribe presumió con su hija Victoria?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exparticipante de La casa de los famosos Colombia aparece con frecuencia, nuevamente dio de qué hablar al presumir a subir a Victoria, con quien pudo reencontrarse días atrás luego de su participación en el reality de convivencia del Canal RCN.

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En una primera historia, Juanda grabó a la bebé desde lejos mientras estaba en los brazos de su mamá, quien amorosamente la tenía cargada, mientras suena un vallenato de fondo, "Mi pechichona", escribió.

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En las siguientes grabaciones, el también cantante es quien protagoniza el video, pues en esta oportunidad es él quien cálidamente abraza a su pequeña y la sostiene por varios minutos mientras al tiempo juega y se divierte con ella.

Así mismo, dejó ver otro enternecedor video en el que jocosamente le pone unas gafas a su hija y ella, siendo sostenida por su abuela, hace un intento por seguir las palabras de su padre, quien le dice que aplauda.

¿Con quién estaba Juanda Caribe cuando se reencontró con su hija Victoria?

Sin duda, uno de los temas que más generaba curiosidad, era saber si en algún momento el humorista e imitador, se iba a reencontrar con Sheila, la mamá de la menor, duda que aún continúa entre los internautas, pues en las imágenes que publicó en su cuenta oficial, solo aparecen él, Victoria y su mamá.

Entretanto, usuarios en las redes sociales continúan opinando sobre lo que ha venido ocurriendo entre el barranquillero y Mariana Zapata,con quien estuvo compartiendo el fin de semana durante una importante feria de belleza en Medellín y en donde ambos protagonizaron varios momentos que para muchos serían la prueba de que en un futuro los dos se den una oportunidad.

Sin embargo, hasta el momento, los dos exparticipantes han dejado claro en varias oportunidades, que por ahora se están conociendo, por lo que le han dado ninguna etiqueta o nombre a la química que ha ido surgiendo entre ambos.