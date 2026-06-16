Estos fueron los tres vestidos que usó la hija de Yeison Jiménez en sus 15 años

El pasado fin de semana, la familia de Yeison Jiménez una vez más capturó la atención en redes sociales, esto luego de que se llevara a cabo la celebración de los 15 años de Camila Jiménez, la hija mayor del fallecido cantante.

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¿Cuál fue el vestido que utilizó la hija mayor de Yeison Jiménez para la celebración de sus 15 años?

A raíz del emotivo festejo que tuvo ligar en la ciudad de Bogotá, empezaron a circular varias fotografías y videos de lo que fue este festejo en donde familiares y amigos más cercanos se reunieron para honrar la vida de la joven y compartir una noche muy especial.

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Sin duda, uno de los detalles que más capturó la atención de los internautas, fue precisamente el vestido que eligió la quinceañera para esta ocasión, un atuendo que no pasó desapercibido y mucho menos tratándose de la hija del mismísimo Yeison Jiménez.

En las imágenes que fueron compartidas por Lina Jiménez, hermana del cantante y otros invitados al festejo, se puede apreciar con lujo de detalle que, al parecer, Camila no habría usado solo un vestido, pues al parecer a lo largo de la recepción usó tres.

¿Cuántos vestidos utilizó la hija de Yeison Jiménez en su cumpleaños?

El primero, fue un vestido de gala ceñido color rosa pálido con detalles plateados. El segundo elegido por la menor, fue uno con un diseño de princesa color azul oscuro con detalle dorados en la parte superior de la prenda.

Así fue el vestido de 15 años de la hija de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Finalmente, cuando se quitó el vestido principal de la noche, Camila lució una versión corta de la prenda que tenía en su segundo cambio, en esta oportunidad vistiendo una falda corta en la misma tonalidad.

¿En dónde fue la fiesta de 15 años de la hija de Yeison Jiménez?

Y aunque la familia del intérprete de música popular ha preferido no compartir mayores detalles de lo fue este momento tan especial para sus vidas, recientemente uno de los músicos que hizo parte del festejo compartió en sus redes sociales detalles de lo que fue la exclusiva fiesta que convocó a los seres queridos de la joven.

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, cumplió 15 años. (Foto Canal RCN).

De acuerdo con la publicación del artista, la recepción tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, y aunque no reveló exactamente en qué lugar se realizó, sí dejó ver varias grabaciones que la fiesta tuvo lugar en un exclusivo lugar de la capital, pues se puede apreciar además que para la ocasión eligieron una decoración sobria y elegante.