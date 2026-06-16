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¿Mariana Zapata no quiere un noviazgo con Juanda Caribe?: "No me busquen pareja"

Mariana Zapata reaccionó luego de que le dijeron que le diera una oportunidad a Juanda Caribe.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata habla de tener algo con Juanda Caribe/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata reaccionó inesperadamente luego de que le dijeran que le diera una oportunidad en el amor al cantante Juanda Caribe luego de la gran conexión que tuvieron tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre tener una relación con Juanda Caribe?

La creadora de contenido se encontraba con Juanda Caribe y Campanita en una discoteca en Medellín celebrando el éxito que tuvieron en una feria de belleza con el emprendimiento de productos capilares de la paisa, donde sus excompañeros de reality la estuvieron apoyando.

mariana zapata se refiere a juanda caribe

La influenciadora decidió realizar una transmisión en vivo donde dio a conocer parte de la fiesta que tuvieron y en medio de su conversación con sus seguidores, le comentaron que le dijera que "sí" a Juanda Caribe, haciendo referencia a que tengan un noviazgo.

Sin embargo, Mariana Zapata sorprendió a muchos al señalar que, ella no quiere tener una relación sentimental en este momento.

"No me busquen pareja. En este momento estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en crecer, quiero viajar, quiero estar con mi familia, yo quiero otras cosas, dejen de meterme con la gente", expresó.

Cabe destacar que, en repetidas ocasiones señaló que no descartaba la posibilidad de tener algo más que una amistad con Juanda Caribe, pero ambos se estaban dando la oportunidad de conocerse en sus respectivas realidades.

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¿Juanda Caribe quiere tener algo con Mariana Zapata?

El barranquillero confirmó públicamente que se encuentra soltero luego de sostener esa conversación que tanto anhelaba con su expareja Sheila y madre de su hija Victoria.

mariana zapata habla de jaunda caribe

Indicó que, ahora se encuentra enfocado en su pequeña y en sus proyectos, indicando que, si bien no planea tener una relación pronto espera que pueda escribir una nueva historia.

Asimismo, cuando le han preguntando por Mariana Zapata, este ha confesado que sí le gusta, pero que se están dando su espacio y van a su propio ritmo, sin presiones esperando qué puede pasar entre ellos.

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Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda pasar entre los dos, guardando la esperanza de que puedan anunciar un noviazgo.

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