Manuela QM rompió el silencio sobre cómo fue le nacimiento de su hijo con Blessd: "no soportaba a nadie"

A una semana de convertirse en madre por primera vez, Manuela QM decidió compartir con sus seguidores los detalles de uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su hijo Caleb, fruto de su relación con el cantante Blessd.

A través de un video publicado en TikTok, la creadora de contenido relató cómo fueron las horas previas al parto, los primeros síntomas que sintió y el proceso que vivió en la clínica hasta conocer finalmente a su bebé.

Manuela QM relató el momento en que rompió fuente y comenzó el nacimiento de su bebé (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cuándo nació el bebé de Manuela QM y Blessd?

Aunque la pareja no ha revelado públicamente la fecha exacta del nacimiento de Caleb, sí compartieron las primeras fotografías junto al recién nacido el pasado 11 de junio, momento en el que confirmaron que ya se habían convertido en padres.

Desde entonces, tanto Manuela como Blessd han recibido cientos de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes estaban atentos a la llegada del pequeño.

Manuela QM contó cómo fue el nacimiento de su hijo con Blessd (Foto Dimitrios Kambouris / AFP) (Foto freepik)

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¿Cómo fue el parto de Manuela QM?

Según contó la influencer, el día en que comenzó el trabajo de parto transcurrió con total normalidad. Incluso aseguró que no tenía dolores ni señales evidentes de que su bebé estuviera por nacer.

Sin embargo, recordó que sintió una necesidad repentina de organizar todas las cosas de Caleb. Manuela explicó que ya había superado la semana 37 de embarazo y sabía que el bebé podía llegar en cualquier momento, aunque estaba convencida de que, por ser madre primeriza, probablemente daría a luz cerca de la semana 40.

Después de terminar sus actividades, se fue a dormir como de costumbre. Durante la madrugada se levantó para ir al baño, algo habitual durante las últimas semanas de gestación.

Tras regresar a su cama a seguir durmiendo, reveló que horas más tardes notó que estaba mojada y pensó inicialmente que había sufrido una pérdida involuntaria de orina.

Sin embargo, tras comentarle la situación a su mamá, recibió una respuesta que cambiaría por completo la noche: había roto fuente y el nacimiento de Caleb estaba cada vez más cerca.

La creadora de contenido relató que mientras se alistaba para salir hacia la clínica comenzaron las primeras contracciones. Al principio eran soportables, pero los dolores aumentaron rápidamente durante el trayecto.

Al llegar al centro médico, los especialistas confirmaron que ya tenía siete centímetros de dilatación, algo que ocurrió en muy poco tiempo.

Posteriormente le aplicaron la epidural. Aunque reconoció que la inyección le causó dolor, aseguró que después comenzó a sentirse completamente adormecida, al punto de sentir entumecidas varias partes de su cuerpo.

Poco después recibió la noticia de que ya estaba completamente dilatada y lista para dar a luz. Manuela recordó que todo ocurrió muy rápido y que, tras varios pujones, finalmente pudo conocer a Caleb.

La influencer describió el parto como una experiencia extremadamente dolorosa, asegurando que si tuviera que calificarlo del uno al diez, le daría un veinte. No obstante, confesó que todo valió la pena cuando tuvo a su hijo en brazos por primera vez.