Adriana Lucía reaccionó a los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales

Ayer domingo 21 de junio, Colombia vivió la segunda vuelta presidencial, dejando como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, quien contó con un poco más de 200 votos a su favor, en comparación al activista y filósofo a Iván Cepedea.

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Sin duda, fueron unas elecciones bastante difíciles, ya que, desde la primera vuelta, los colombianos se sentían muy cargados y con la responsabilidad de ir a las urnas y dar un voto de fe para cualquiera de los dos candidatos.

Como era de esperarse, los resultados generaron bastante reacciones en redes sociales, pues algunos entristecieron porque su candidato perdió, mientras que otros celebraron el triunfo.

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Precisamente, el país se vio bastante dividido ya que la totalidad de votos fueron de para Abelardo y la otra mitad para Cepeda, loque preocupa a los ciudadanos, quienes quieren que el país esté más unido por el amor que se le tiene a la nación.

Una de las reacciones tras la contienda electoral que generó conversación, fue la de Adriana Lucía, quien se pronunció luego de los resultados a favor del abogado.

La reacción de Adriana Lucía al preconteo presidencial. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionó Adriana Lucía tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en el preconteo?

Teniendo en cuenta lo dividido que está el país, quienes no votaron por Abelardo de la Espriella reaccionaron en sus redes sociales y una de ellas fue Adriana Lucía, cantante y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2020.

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La artista ha sido muy conocida por su activismo, ya que ha defendido su postura al hacer uso de su voz que puede llegar a su comunidad, por eso mismo, ha hablado abiertamente de lo que piensa.

Por eso, al conocerse los resultados Adriana Lucía hizo una publicación en su cuneta oficial de Instagram, dejando un gran mensaje.

La inesperada reacción de Adriana Lucía tras conocerse el preconteo. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál fue la publicación de Adriana Lucía tras pronunciarse por los resultados de las elecciones presidenciales??

Adriana Lucía compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de cuatro fotos, en donde se ven a sus hijas de espalda con otras menores y algunos adultos a su alrededor.

Sin embargo, lo que causó reacciones fue su poderoso mensaje en el copy: “ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante.”