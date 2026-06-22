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Westcol conmocionó las redes tras confesar el tiempo que lleva sin consumir

El reconocido streamer, Westcol, causó reacciones en redes al hacer un importante anuncio sobre su consumo a ciertas sustancias.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El inesperado anuncio de Westcol que generó miles de reacciones.
Westcol hizo inesperada confesión y dejó sin palabras a las redes. (AFP/ Arturo Holmes -Freepik)

El pasado domingo 21 de junio, Westcol compartió un carrusel de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio un gran anuncio sobre una importante noticia que tomó, lo que generó reacciones en los comentarios.

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Precisamente, el famoso streamer reveló varios momentos a través de su publicación, en donde presumió momentos con su novia, su caballo, sus autos y sus amigos en el partido de Colombia.

Pero, fue una foto la que tanto llamó la atención y con la cual, se convirtió tendencia en redes, pues generó asombro por la decisión que, al parecer, ha cambiado su vida durante los últimos meses.

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Fue tanto la conmoción que generó esta imagen que, varios artistas e influenciadores reaccionaron al sorprendente hecho.

¿Cuál es la foto de Westcol que tanto llamó la atención en redes?

Precisamente, Westcol compartió muchos momentos valiosos para él en su última publicación y uno de esos hechos, fue que dejó de consumir cierto tipo de sustancia.

Westcol hizo inesperada confesión y dejó sin palabras a las redes. (AFP/ Arturo Holmes -Freepik)
La revelación de Westcol que tiene hablando a sus seguidores. (AFP / Tommaso Boddi)

En la imagen con la que generó gran revuelo, el streamer esta posando al lado de una torta con la ‘W’ y una gaseosa con vasos y platos desechables.

Además, la pared está decorada con globos negros y un cartel en el cual escribió “5 meses sin fumar marihu4na”.

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La fotografía es bastante sencilla, pero, además, se le ve a él sonriendo con sus dos pulgares arriba.

Sin duda, esta fue la imagen que para sus seguidores es la más valiosa tanto por la sencillez, como por la noticia que es importante.

¿Quiénes reaccionaron a la publicación de Westcol?

Como se mencionó anteriormente, esta foto fue la protagonista de todo el carrusel de imágenes de su publicación, ya que generó sensibilidad entre sus seguidores.

La revelación de Westcol que tiene hablando a sus seguidores
El inesperado anuncio de Westcol que generó miles de reacciones. (Foto: Freepik)

Por su lado, Blessd fue uno de los famosos que reaccionó en el post de su amigo, felicitándolo por el tiempo en que dejó de consumir.

Así mismo, figuras públicas como Valentino Lázaro, Arelys Henao y entre otros, aplaudieron la decisión y el logro del streamer.

En cuanto a sus seguidores, lo vieron con admiración porque consideran que esta no es una decisión fácil y, además, llevar tiempo sin recaer requiere de un gran esfuerzo y amor por él mismo.

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