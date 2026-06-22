Hija de Karina García causó revuelo con sugerentes fotos en la playa

La hija de Karina García, Isabella Vargas, causó reacciones en redes sociales tras una publicación que hizo al posar en la playa, durante las vacaciones junto a su mamá y su hermanito, Valentino.

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Pues la joven se ha robado todas las miradas, desde que la exparticipante de la casa de los famosos Colombia ganó mayor exposición en las redes y en la televisión.

De hecho, loa misma Karina ha insinuado si les gustaría ver a la joven de 18 años en un reality de convivencia.

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Así mismo, Isabella se ha ganado la admiración de sus seguidores, quienes ven el compromiso con el que lela cuida a su hermanito menor, mientras García está por fuera de su casa.

Es por eso que, la joven ha captado la atención con su última publicación, en donde presumió el cuerpazo que tiene, pues puso a suspirar a más de uno.

Hija de Karina García causó revuelo con sus fotos en la playa. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es la publicación que hizo Isabella Vargas con la que causó reacciones?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabella Vargas publicó un carrusel de fotos en horas de la mañana de este lunes 22 de junio y allí dejó ver la figura que luce.

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Pues todas las imágenes son de ella en la playa, posando con un traje color negro, el cual resalta su cuerpo tonificado y trabajado en el gimnasio; ella misma deja ver que es juiciosa con su rutina.

Así mismo, en los comentarios de su publicación, sus seguidores resaltaron lo bella que se ve y que, además, heredó un gran parecido de su mamá.

Así luce la hija de Karina García en sus recientes fotos desde la playa. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuáles otras reacciones recibió Isabella Vargas a través de su publicación?

En el post de Isabella Vargas en la cuenta oficial de su Instagram le llegaron muchos comentarios positivos sobre cómo se ve en la playa, pues resaltaron sus piernas y así mismo su abdomen.

Sin embargo, legaron comentarios negativos como, que Isa debería disfrutar antes de que nazca su supuesto hermanito y que Karina García lo deje a su cuidado.

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es criticada porque su hija mayor es quien se hace cargo d su hermanito.