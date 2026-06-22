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Karina García dio contundente señal que aviva los rumores de su embarazo

Karina García causó reacciones con sorprendente foto con la que enviaría una señal de su supuesto embarazo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García sorprendió con una nueva señal y las redes estallaron
Karina García encendió las redes con nueva señal que aviva los rumores de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

En días pasados, surgió el rumor de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Karina García, estaría esperando a su tercer hijo, producto de su relación con el cantante Kris R.

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Sin embargo, ella no ha confirmado nada por su cuenta, pero sí ha habido claras señales de que esa especulación puede llegar a ser cierta; esto tiene con sorpresa a sus seguidores, ya que ella había dicho que no quería más hijos.

Por su parte, Yina Calderón habría confesado que esa teoría puede ser cierta, ya que dijo que, una compañera de reality está esperando a un bebé, justo cuando también anunció que Juliana, su hermana, está embarazada.

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En cuanto a las señales que ha dado Karina García, recientemente publicó una historia que generó más especulación sobre su supuesto embarazo, por un gesto que tuvo en el momento de tomarse una foto.

¿Cuál es la señal que aviva el supuesto embarazo de Karina García?

En su cuenta oficial de Instagram, Karina García publicó una foto desde Santa Marta, dejando ver cierta parte de su cuerpo en un ángulo medio, o sea, solo se le ve su cara y parte de pecho, pero justo, se ve que cruza su brazo arriba de su abdomen.

Karina García encendió las redes con nueva señal que aviva los rumores de embarazo
Karina García volvió a despertar rumores de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Aunque esto no es para nada una prueba clara de que esté embarazada, para sus seguidores es sospechoso que quiera tapar su estómago y que, además, estando en la playa no haya querido mostrar su cuerpo en traje, ya que a ella le gusta presumir.

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¿Cuáles otras señales indicarían que Karina García puede estar embarazada?

Además de lo que dijo Yina Calerón, quien no confirmó nada sobre que sea Karina García la supuesta embarazada, en el primer partido de Colombia del Mundial, su hijo Valentino causó reacciones con algo que dijo.

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo
Karina García sorprendió con una nueva señal y las redes estallaron. (Foto/ Canal RCN)

Ese día, Karina estaba con Valentino Lázaro y Beba, además con sus hijos y otros invitados y en un clip se escuchó que su pequeño hijo dijo que ella no podía beber alcohol.

Para muchos, esto aumentó la teoría de que podrías estar embarazada, porque por cuál otra razón no podría tomar.

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