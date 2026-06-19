Westcol causó revuelo al mostrarse bailando con su novia Luisa Castro | VIDEO

El streamer Westcol reveló a sus millones de fanáticos un video bailando con su novia Luisa Castro y provocó diversas opiniones.

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¿Westcol se mostró bailando con Luisa Castro?

El influenciador compartió a través de una de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, un video en el que se mostró bailando junto a su novia, la creadora de contenido Luisa Castro en medio de su viaje a México en marco del Mundial 2026.

En la grabación los dos se mostraron luciendo atuendos alusivos a la Selección Colombia, demostrando su apoyo a los cefeteros en este encuentro deportivo.

En el video se dejaron ver realizar sus respectivos pasos de baile al ritmo de la canción “GODZILA”, que el stramer estrenó junto a J Balvin y Ovy On The Drums, cuyo videoclip tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube con pocos días de haberse estrenado.

Luisa Castro también compartió otro video de los dos al ritmo de la misma canción, pero más juntos y con los comentarios desactivados.

"Modo mundial", escribió la pereirana.

Westcol sí dejó abierta la opción de comentar y sus fanáticos los llenaron de diversas opiniones al respecto.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Westcol tras su baile con Luisa Castro?

Luego de sus publicaciones, varios seguidores aprovecharon para comentar sobre la relación de los influenciadores, donde algunos destacaron la gran pareja que hacen y la complicidad que se ve entre ellos, mientras que otros no dudaron en cuestionarlos y criticarlos, lanzando fuertes calificativos.

Cabe destacar que, pese a los comentarios negativos que suelen recibir sobre su noviazgo, Westcol confesó días atrás que ninguno se deja afectar por eso y prefieren no hablar del tema.

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Recordemos que, ambos llevan varios meses de relación, la cual confirmaron por medio de sus redes sociales después de que el streamer terminara su relación con Valka y la modelo le diera fin a su romance con Reykon.

Por el momento, los dos suelen ser reservados con su relación, compartiendo solo algunas cosas con sus millones de fanáticos que están al pendiente de todos sus movimientos.