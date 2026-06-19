Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol causó revuelo al mostrarse bailando con su novia Luisa Castro | VIDEO

El streamer Westcol dividió opiniones al mostrarse bailando con su novia Luisa Castro en su viaje a México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
westcol baila con Luisa castro
Westcol cautivó bailando con su novia/AFP: Tommaso Boddi

El streamer Westcol reveló a sus millones de fanáticos un video bailando con su novia Luisa Castro y provocó diversas opiniones.

Artículos relacionados

¿Westcol se mostró bailando con Luisa Castro?

El influenciador compartió a través de una de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, un video en el que se mostró bailando junto a su novia, la creadora de contenido Luisa Castro en medio de su viaje a México en marco del Mundial 2026.

westcol con luisa castro en el mundial 2026

En la grabación los dos se mostraron luciendo atuendos alusivos a la Selección Colombia, demostrando su apoyo a los cefeteros en este encuentro deportivo.

En el video se dejaron ver realizar sus respectivos pasos de baile al ritmo de la canción “GODZILA”, que el stramer estrenó junto a J Balvin y Ovy On The Drums, cuyo videoclip tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube con pocos días de haberse estrenado.

Luisa Castro también compartió otro video de los dos al ritmo de la misma canción, pero más juntos y con los comentarios desactivados.

"Modo mundial", escribió la pereirana.

Westcol sí dejó abierta la opción de comentar y sus fanáticos los llenaron de diversas opiniones al respecto.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Westcol tras su baile con Luisa Castro?

Luego de sus publicaciones, varios seguidores aprovecharon para comentar sobre la relación de los influenciadores, donde algunos destacaron la gran pareja que hacen y la complicidad que se ve entre ellos, mientras que otros no dudaron en cuestionarlos y criticarlos, lanzando fuertes calificativos.

westcol con luisa castro bailando en mexico

Cabe destacar que, pese a los comentarios negativos que suelen recibir sobre su noviazgo, Westcol confesó días atrás que ninguno se deja afectar por eso y prefieren no hablar del tema.

Artículos relacionados

Recordemos que, ambos llevan varios meses de relación, la cual confirmaron por medio de sus redes sociales después de que el streamer terminara su relación con Valka y la modelo le diera fin a su romance con Reykon.

Por el momento, los dos suelen ser reservados con su relación, compartiendo solo algunas cosas con sus millones de fanáticos que están al pendiente de todos sus movimientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu

Despidieron a La Jesuu tras su foto con Pipe Bueno: “te extrañaremos siempre”

La Jessu compartió en sus redes el cómico mensaje que recibió tras la foto que compartió con Pipe Bueno en el Mundial 2026

Nanis Ochoa mostró los fuertes mensajes que recibe en redes y reaccionó contundentemente. Nanis Ochoa

Nanis Ochoa expuso fuertes críticas que recibe en redes y esta fue su respuesta

Nanis Ochoa respondió a las críticas en redes y mostró cómo luce tras varios procedimientos quirúrgicos en su rostro.

¿A quién se parece la hija de Sara Corrales? Su confesión genera curiosidad Sara Corrales

Sara Corrales revela a quién se parece su hija, ¿mostró el rostro de la bebé?

La actriz Sara Corrales habló sobre a quién se parece su hija y generó curiosidad entre sus seguidores.

Lo más superlike

Así recuerdan los familiares de Yulixa Toloza Viral

Familiares de Yulixa Toloza recuerdan a la mujer a un mes de su trágica muerte

Familiares de Yulixa Toloza la recuerdan a un mes de su muerte, ocurrida tras un procedimiento estético.

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal Blessd

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal; su mensaje llamó la atención en redes

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente