Alejandra Salguero compartió mensaje que desató rumores sobre Tebi Bernal: “No confíes en nadie”

Alejandra Salguero reapareció en redes sociales con un curioso video que dio de qué hablar tras los rumores de una posible reconciliación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal.

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¿Cuál fue el mensaje de Alejandra Salguero que causó revuelo?

La modelo se mostró algo nostálgica en un video que compartió, en el que canta una canción cristiana, pero más allá de sus creencias religiosas, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje de la canción.

“No confíes en nadie, solo pídele a Dios, tengo una curita pegada en el corazón”, que, por supuesto relacionaron con su vida sentimental y con lo que ha pasado con Tebi Bernal.

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Pese a que se desconoce si el exparticipante de La casa de los famosos Colombia volvió con ella luego de haber tenido una cercanía con Alexa Torrex en medio de la convivencia del reality, muchos seguidores comenzaron a especular nuevamente.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios le pedían que volviera con Tebi, pues consideraron que el mensaje del video haría alusión a que las cosas no estarían del todo bien.

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje y despertó nuevas reacciones sobre Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

“Alejandra, perdona a Tebi, él te quiere”, “Aleja vuelve con Tebi” o “Las que hemos sido Aleja”, fueron algunos de los mensajes en redes.

¿Por qué volvieron a crecer los rumores de una reconciliación con Tebi Bernal?

Hace unos días, un encuentro entre ambos y la presencia de Tebi junto al hijo de Alejandra durante Expobelleza causaron rumores sobre una posible reconciliación.

Además, Valentino Lázaro también dio a entender recientemente que habrían retomado su relación en medio de su reencuentro con Karina García.

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje y despertó nuevas reacciones sobre Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

El video de Alejandra también causó sensación porque lo compartió en la tarde del 18 de junio, horas después de que Alexa Torrex hablara sobre Tebi Bernal en Buen día, Colombia.

Durante la entrevista en el programa matutino la exparticipante aseguró que no quería saber nada de él y dejó claro que ese capítulo estaba cerrado en su vida, pues actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos musicales.