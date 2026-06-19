Nanis Ochoa expuso fuertes críticas que recibe en redes y esta fue su respuesta

Nanis Ochoa reapareció en redes sociales luego de haberse realizado varios procedimientos quirúrgicos en su rostro tras sufrir un inconveniente en su mandíbula.

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¿Qué dijo Nanis Ochoa sobre los malos comentarios que recibe en redes?

La presentadora volvió a llamar la atención al compartir nuevos detalles en las que mostró parte de su proceso y aprovechó para responder a algunas críticas que ha recibido recientemente.

Nanis compartió una imagen suya a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.

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Allí publicó un mensaje relacionado con su forma de pensar y la manera en la que asume las diferencias de opinión.

Nanis Ochoa compartió las críticas que recibe en redes y sorprendió con su respuesta.(Foto: Canal RCN)

“Pensar diferente es válido. Lo importante es debatir con argumentos”, fue el mensaje que compartió.

Sin embargo, más allá de su mensaje, lo que realmente llamó la atención fueron otras historias que publicó, en las que decidió mostrar algunos de los comentarios que recibe constantemente en redes sociales.

Uno de los mensajes que expuso correspondía a una fuerte crítica de una usuaria que decía: “Siempre mostrando que es una hueca de la alta sociedad”, y adicional a otras fuertes palabras que aparecían en el mensaje.

La presentadora no se quedó callada y decidió responder a este tipo de comentarios, dejando en evidencia que continúa recibiendo críticas.

¿Por qué Nanis Ochoa ha recibido críticas en los últimos días?

En los últimos días, Nanis Ochoa ha sido objeto de comentarios por parte de algunos internautas, especialmente después de mostrar su opinión y además de los procedimientos que se ha realizado en su rostro.

Recientemente, Nanis publicó nuevas imágenes en las que varios seguidores aseguraron que luce diferente luego de someterse a varios procedimientos quirúrgicos para corregir un inconveniente en su mandíbula.

Nanis Ochoa compartió las críticas que recibe en redes y sorprendió con su respuesta.(Foto: Canal RCN)