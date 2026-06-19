Despidieron a La Jesuu tras su foto con Pipe Bueno: “te extrañaremos siempre”

El pasado miércoles 17 de junio, la Selección Colombia debutó en La Copa Mundial FIFA 2026 contra Uzbekistán, marcando tres goles a uno; esto les devolvió la esperanza a los hinchas de la tricolor, quienes ya no quería ilusionarse por el fútbol.

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Por otro lado, los jugadores colombianos no estuvieron solo en el Estadio Azteca en Ciudad de México, ya que la tribuna estaba llena de camisas amarillas, de hecho, hinchas internacionales decidieron apoyar a la selección.

Allá mismo estuvieron muchas figuras públicas, como actores, cantantes, influenciadores, presentadores y más, quienes se encontraron para celebrar el glorioso debut de Colombia y, además, a pasarla bien en México.

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En el país que recibió con mucho amor a los colombianos, estuvo La Jesuu acompañada de otras figuras, una de ellas, Pipe Bueno, pues se tomó foto con él y sus seguidores no dudaron en reaccionar.

¿Qué compartió La Jesuu sobre su foto con Pipe Bueno?

A través de sus historias en Instagram, La Jess compartió un pantallazo de un mensaje que recibió como respuesta a su foto con Pipe Bueno, pues la seguidora le escribió: “te extrañaremos siempre”.

La Jesuu compartió momento con Pipe Bueno y horas después recibió emotiva despedida. (Foto/ Canal RCN)

Claramente esto generó mucha gracia, pero al parecer la influenciadora caleña no lo entendió y preguntó: ¿qué hice”, añadiendo un emoji de carita triste.

Por supuesto, las redes reaccionaron porque es un tema que en internet sigue generando gracia sobre la teoría que hay de que quien se tome foto con Pipe Bueno, siendo figura pública, fallece.

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¿Qué ha dicho Pipe Bueno sobre la teoría de las fotos con él?

La Jesuu compartió momento con Pipe Bueno y horas después recibió emotiva despedida. (Foto/ Canal RCN)

La última vez que Pipe Bueno reaccionó sobre el tema, fue tras la muerte de Yeison Jiménez, ya que empezó a circular en las plataformas digitales las fotos que tenían juntos y un seguidor le hizo un chiste sobre el tema en medio de su duelo.

Por eso, el cantante respondió muy enojado, ya que se expresó con palabras groseras y dejó claro que no era el momento para hacer ese tipo de comentarios, luego de la dura despedida de su colega y amigo.