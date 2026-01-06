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La Jesuu causó revuelo al pronunciarse sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara

La Jesuu compartió un mensaje que fue interpretado como una indirecta para Juanda Caribe tras la polémica con Sheila Gándara.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Jesuu causó revuelo al pronunciarse sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara
La Jesuu lanza indirecta tras la ruptura entre Juanda Caribe y Sheila Gándara / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara continúa dando de qué hablar tras varios pronunciamientos que han surgido luego de la salida del humorista de La casa de los famosos Colombia.

En esta ocasión, La Jesuu llamó la atención con una publicación que varios seguidores relacionaron con la situación.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La historia entre Juanda Caribe y Sheila Gándara, quienes tienen una hija llamada Victoria, llegó a su fin durante la participación del barranquillero en La casa de los famosos Colombia.

Mientras el humorista permanecía dentro del reality comenzaron a circular comentarios en redes sociales sobre situaciones que habrían afectado la relación. A esto se sumó la cercanía que mostró con Mariana Zapata durante el programa.

Posteriormente, Sheila compartió varios mensajes en sus redes sociales en los que confirmó que la relación había terminado. Además, expresó su inconformidad por algunas situaciones ocurridas antes y durante el reality.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?
Juanda Caribe y Mariana Zapata demostraron cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió durante el cumpleaños de su hija. En aquella fecha, Juanda recibió un video en el que Sheila no apareció, situación que le hizo pensar que las cosas no estaban bien fuera de la competencia.

Tras abandonar el programa, Juanda confirmó que ya no mantenía una relación sentimental con la empresaria y pidió que Mariana Zapata no fuera señalada como responsable de la ruptura.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la casa que tenía con Sheila Gándara?

Luego de finalizar su participación en el reality, Juanda Caribe realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre algunos cambios que ha enfrentado en su vida personal.

Durante la conversación explicó que también ha tenido modificaciones en sus bienes y proyectos. Según relató, el restaurante con el que estaba vinculado ahora quedó únicamente bajo la sociedad de su padre.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la casa que tenía con Sheila Gándara?
Juanda Caribe revela cambios en su vida / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que ya no cuenta con la vivienda que tenía anteriormente. Sus declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales y provocaron comentarios entre quienes han seguido de cerca su historia.

En medio de la transmisión también participó Mariana Zapata, quien hizo referencia a algunos elementos que ya no estarían en la propiedad, situación que igualmente generó reacciones entre los internautas.

"Quedó sin un aire acondicionado", dijo Mariana.

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¿Qué dijo La Jesuu tras la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La Jesuu se sumó a la conversación pública con una publicación realizada en su cuenta oficial de TikTok.

La creadora de contenido compartió un video en el que aparecía haciendo la mímica de una canción y acompañó la publicación con una frase que llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

“Llevándome hasta el aire acondicionado porque a hombre con moza no hay que ahorrarle nada”.

Aunque La Jesuu no mencionó a Juanda Caribe ni a Sheila Gándara, varios seguidores interpretaron la publicación como una referencia a las recientes declaraciones sobre las pertenencias mencionadas por el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha respondido públicamente a las interpretaciones que surgieron tras el video. Sin embargo, la publicación continuó generando comentarios entre quienes siguen atentos cada detalle de esta historia.

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