Luego de convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada llamó la atención al revelar qué pensaba sobre la posibilidad de participar en un nuevo reality de convivencia.

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¿Con qué porcentaje Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia tras obtener el 63,87 % de los votos del público en la gran final. Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

Alejandro Estrada: 63,87%

Juanda Caribe: 28,11%

Valentino Lázaro: 4,29%

Tebi Bernal: 3,72%

Su paso por el reality estuvo marcado por una participación de 138 días dentro de la competencia y por haber enfrentado varias nominaciones durante la temporada. Gracias al respaldo de los televidentes, se llevó el premio de 400 millones de pesos.

Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia / (Foto de Canal RCN)

Como parte de la tradición del formato, Alejandro también tuvo la responsabilidad de realizar el recorrido final por la casa vacía, apagar las luces y cerrar las puertas del lugar que fue su hogar durante casi cuatro meses.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia?

Al finalizar el programa, Alejandro Estrada compartió unas palabras de agradecimiento dirigidas a quienes siguieron su proceso durante la competencia.

“Gracias a los que se conectaron conmigo, con el Zorro. Muchas gracias a todas las personas que comulgaron con mi participación acá”, expresó.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, hizo un balance de lo que significó esta experiencia. Allí aseguró que se trató de uno de los momentos más importantes de su vida y destacó algunos aspectos que marcaron su paso por el reality.

Alejandro Estrada reveló detalles de su experiencia en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Entre ellos mencionó que hizo parte del primer Top 4 integrado únicamente por hombres junto a Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal. Además, resaltó que se convirtió en el primer actor en ganar este formato en Colombia.

También afirmó que, más allá del premio económico, el mayor reconocimiento fue el respaldo recibido por parte del público durante la competencia.

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¿Alejandro Estrada iría a otro reality tras La casa de los famosos Colombia?

Una de las preguntas que surgió después de su victoria fue si estaría dispuesto a participar nuevamente en un reality. Durante una rueda de prensa, SamiLu, creadora de contenido, le consultó directamente sobre esa posibilidad.

Ante la pregunta, Alejandro explicó que su ingreso a La casa de los famosos Colombia tenía como objetivo cerrar varios capítulos de su vida personal y profesional. Sin embargo, reconoció que la experiencia le dejó importantes aprendizajes.

El actor señaló que sí contemplaría participar en otro formato de este tipo en el futuro. No obstante, aclaró que hacerlo con más preparación no garantiza necesariamente obtener una nueva victoria.

Además, aseguró que una de las mayores satisfacciones que le dejó el programa fue conectar con una audiencia más amplia y fortalecer su comunidad de seguidores.

Sobre el tipo de reality que elegiría, comentó que se inclinaría por una propuesta con un enfoque más psicológico. Según explicó, los desafíos físicos representaron una de las partes más exigentes de la competencia, por lo que consideraría formatos en los que el componente mental tenga un mayor protagonismo.