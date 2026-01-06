Selección Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: aquí pudes ver el partido de despedida

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A las 6:00 P.M. de este lunes 1 de junio, inicia el esperado partido de La Selección Colombia VS Costa Rica, un enfrentamiento amistoso que despide a nuestros jugadores, quienes van rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual inicia el jueves 11 de junio.

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Para no perderse ningún detalle, pueden seguir la transmisión en vivo y, además, gratis, para que, desde sus casas o desde cualquier lugar en el que se encuentren puedan despedir a la Selección.

Sin duda, este juego tiene emocionados a los colombianos, quienes tiene la fe intacta porque los jugadores volvieron a un mundial tras ocho años, pues la última vez que participaron en una copa del mundo fue en Rusia en 2018.

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Por ahora, en este partido, aunque sea amistoso, se espera que la selección demuestre de qué están hecho y cómo nos van a representar ante el mundo.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol 2026?

El primer partido de la Selección Colombi en la Copa Mundial de Fútbol 2026 está programado para el miércoles 17 de junio a las 9:00 PM contra Uzbekistán.

Colombia enfrenta a Costa Rica antes del Mundial 2026. (Foto/ Federación Colombiana de Fútbol)

El segundo juego está agendado para el martes 23 de junio, también a las 9:00 PM y aquí, los colombianos se enfrentarán a República Democrática del Congo.

El sábado 27 de junio a las 9:00 PM, la selección Colombia se enfrentará a Portugal y de ahí para allá, se espera que avancen hasta llegar a la final del mundial.

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¿Cuándo se presentará Shakira en la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Además de que la Selección Colombia brillará en la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, también estará Shakira.

Precisamente, la colombina fue invitada para que sea una de las artistas que se presentarán la ceremonia de clausura del mundial el domingo 19 de julio en MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York.

Allí, la barranquillera interpretará el himno oficial de la Copa ‘Dai Dai’ y además, con ella, en el escenario también estará Madonna y el grupo de K-Pop BTS.