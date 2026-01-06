Alejandro Estrada fue contundente al referirse a Karola Alcendra tras La casa de los famosos

Tras la final de La casa de los famosos Colombia 2026, la cual se llevó a cabo el pasado viernes 29 de mayo, dejó como ganador a Alejandro Estrada, quien quedó con un porcentaje de votación del 63.87%, de hecho, el voto más alto de las los ganadores de las tres temporadas.

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Desde que finalizó la competencia, el actor ha estado dando entrevistas y poco a poco ha reaparecido en sus redes sociales, en donde ha revelado como ha vivido estos pocos días siendo el ganador del reality de la vida en vivo.

Así mismo, a través de los medios de comunicación ha hablado de su vida en el exterior y de qué vendrá para él, tras esta experiencia y con las personas que conoció dentro del reality.

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En la tarde de este lunes 1 de junio, Alejandro estuvo en una rueda de prensa, en donde respondió preguntas sobre Nataly Umaña e increíblemente sobre Karola Alcendra, sorprendiendo con lo que dijo sobre ellas.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Karola Alcendra tras La casa de los famosos Colombia?

En medio de su encuentro con medios e influenciadoras, Alejandro Estrada respondió cuando le preguntaron por Karola Alcendra, pues lo que dijo causó varias sorpresas.

Alejandro Estrada fue sincero sobre Karola Alcendra (Foto/ Canal RCN)

El actor fue claro al decir que Karola es una y Karol es otra, aunque confundió los nombres y le dijo Carolina, pero su punto se entendió, explicando que ‘Karola’ no le gustó, pero que Karol es bella persona.

Así mismo, dijo que, ante su relación con ella en la competencia, tuvo que ser tolerante y también usó la estrategia.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña?

Alejandro Estrada soltó inesperado comentario sobre Karola Alcendra. (Foto/ Canal RCN)

Alejandro Estrada sorprendió a todos en la rueda de prensa al hablar de Nataly Umaña tras La casa de los famosos Colombia, pues dijo que se quedó esperándola en un congelado.

Esa fue la pregunta que él respondió sobre ella, diciendo que, una parte de él sabía que la actriz no iría y que ella respetaría eso, pero, por otro lado, se dijo a sí mismo que si iba, si ex le dejaría un mensaje reconfortante.