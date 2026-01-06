Alejandro Estrada sorprendió al hablar de su vínculo con Nataly Umaña: “me quedé esperándola”

El pasado viernes 29 de mayo, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 llegó a su fin, dejando como ganador a Alejandro Estrada, quien obtuvo el 63.87% de votación a su favor, convirtiéndose en el jugador con mayor porcentaje de las tras finales hasta el momento.

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Por su lado, Juanda Caribe obtuvo el segundo lugar con el 28.11%, Valentino el tercero con el 4.29% y de últimas quedó Tebi Bernal con 3.72% de apoyo, resultados que, sin duda, sorprendió al público, ya que el actor arrasó con el porcentaje a su favor.

Tras el final del programa de la vida en vivo, el ganador ha respondido varias preguntas, sobre el dinero, sobre el juego, su relación amorosa, sus amistades tras el juego, pero así mismo ha hablado de su exesposa, Nataly Umaña.

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De hecho, el capítulo del final de su relación fue público por lo que hizo la actriz en la primera temporada de la competencia, al involucrarse con Miguel Melfi y Estrada le devolvió el anillo en un congelado, por lo que tocó ese tema, revelando si esperaba a su ex en esta temporada.

¿Qué dijo Alejandro Estrada al revelar si esperó a Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras su victoria en La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandro Estrada estuvo en una rueda de prensa hablando sobre su juego en la competencia y allí, le preguntaron por Nataly Umaña.

El comentario de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña. (Foto/ Canal RCN)

La pregunta iba dirigida sobre el congelado de ella, a lo que él respondió que, por un lado, un Alejandro “sabía que ella no iba a ir, porque Nataly iba a respetar ese momento”, pero el otro Alejo, no la culparía en caso de que su ex haya ido y sabía que no iría para tirarle mala onda.

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“Me quedé esperándola” y, además, dijo que, si la tuviera de frente, le diría lo mismo de cuando ya han hablado, sobre su admiración y respeto hacia ella.

¿Nataly Umaña qué dijo sobre Alejandro Estrada?

Por su lado, tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña rompió el silencio y dijo que, ellos ya sanaron y se ha visto reflejado en cómo hablan del otro en la actualidad.

Alejandro Estrada recordó a Nataly Umaña y lanzó inesperada frase. (Foto/ Canal RCN)

Además, antes de la final de la temporada, ella ya había dicho que se alegraba en el caso de que él ganara el reality de la vida en vivo.