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¿Indirecta para Tebi? Alexa Torrex publicó mensaje que llamó la atención en redes sociales

Alexa Torrex compartió un mensaje en redes sociales y varios seguidores no dudaron en relacionarlo con Tebi Bernal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex publicó mensaje que llamó la atención en redes sociales
Alexa Torrex habría lanzado indirecta en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Alexa Torrex volvió a dar de qué hablar entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia luego de compartir una publicación en redes sociales que generó múltiples interpretaciones.

Aunque no mencionó nombres, varios internautas consideraron que el mensaje tendría relación con Tebi Bernal, con quien protagonizó una de las historias más comentadas durante el reality.

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¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

La historia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal comenzó dentro de La casa de los famosos Colombia, donde ambos protagonizaron momentos de cercanía que despertaron el interés de los seguidores del programa.

Durante varias semanas, las muestras de cercanía entre ellos dieron origen al llamado “Alevi”, nombre con el que los usuarios de redes identificaron a la pareja.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la situación estuvo rodeada de diferentes circunstancias. En ese momento, Alexa mantenía una relación sentimental fuera del reality con Jhorman Toloza y Tebi estaba junto a Alejandra Salguero, hecho que generó comentarios.

Tras abandonar la casa, Alexa aseguró públicamente que los sentimientos que desarrolló por Tebi fueron reales y que no se trató de una estrategia de juego.

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¿Qué ha dicho Tebi Bernal sobre Alexa Torrex?

A lo largo de la competencia, Tebi Bernal habló en varias oportunidades sobre la relación que construyó con Alexa. El participante reconoció que existía una atracción entre ambos, aunque también señaló que el encierro podía influir en las emociones de los concursantes.

En diferentes conversaciones, explicó que la convivencia dentro del programa era distinta a la vida cotidiana y que cualquier decisión sobre una posible relación debía tomarse una vez terminara la competencia.

¿Qué ha dicho Tebi Bernal sobre Alexa Torrex?
Tebi Bernal revela detalles sobre su vínculo con Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

En la recta final del reality, su postura cambió y se mostró más distante. Tebi manifestó que necesitaba enfocarse en su participación y en los acontecimientos que debía afrontar fuera del programa antes de tomar cualquier determinación relacionada con su futuro personal.

Por su parte, Alexa expresó en varias ocasiones su inconformidad con esa actitud, asegurando que no entendía el distanciamiento que se había generado entre ambos.

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¿Qué mensaje compartió Alexa Torrex tras la final de La casa de los famosos Colombia?

Después de la final de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex llamó la atención al publicar un video en su cuenta oficial de TikTok. En el contenido apareció interpretando una canción cuya letra fue rápidamente comentada por los usuarios.

La frase que más comentarios generó fue:

“Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor”.

Aunque Alexa no hizo referencia directa a ninguna persona, varios seguidores interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia Tebi Bernal debido a la tensión que se evidenció durante los últimos días del programa.

Hasta el momento, ni Alexa ni Tebi han confirmado que la publicación tenga relación con su situación personal. Sin embargo, la publicación continúa generando reacciones entre quienes siguieron de cerca su historia en La casa de los famosos Colombia.

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