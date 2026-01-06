En los últimos días, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que Alejandro salió de la competencia, el actor ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los detalles que ha compartido desde que salió de la competencia, en especial, por varios rumores que circularon en redes en el que después de que le dieran el premio a Alejandro, aparentemente tuvo una gran cercanía con Yuli Ruíz.

Por este motivo, Alejandro Estrada fue recientemente entrevistado por el presentador de ‘Mañana Express’, Santiago Vargas acerca de lo que hizo cuando se quedó en el hotel con Yuli Ruíz.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Alejandro Estrada sobre lo que ocurrió con Yuli Ruíz en el hotel?

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

Alejandro Estrada ha sido tendencia en las redes sociales por todos los detalles que ha tenido desde que tuvo una cercanía con Yuli Ruíz, con quien tuvo una especial conexión en La casa de los famosos Colombia, pues, aunque no fueron pareja, demostraron en varias ocasiones que existía una química especial entre ambos.

Con base en esto, miles de internautas se han sorprendido con la declaración que hizo Alejandro Estrada en una entrevista con Santiago Vargas, presentador de ‘Mañana Express’, en el que aclaró lo que hizo con Yuli Ruíz tras compartir con Yuli Ruíz varios minutos tras su cercanía en el hotel, pues, expresó lo siguiente:

“Nos trasnochamos. Conversamos muchas cosas sin tener cámaras, en este aclaramos muchas cosas. Por el momento no ocurrirá nada con Yuli, nosotros tuvimos una comunión muy bonita, fue especial todo, pero cuando se acabó me di cuenta que todo fue diferente”, aclaró Alejandro Estrada.

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¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

¿Cómo fue el vínculo de Alejandro Estrada y Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

En la gala del pasado viernes 29 de mayo en el horario de las 8:00 p.m. en el Canal RCN, el nombre de Alejandro Estrada se convirtió en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras ser el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, varios internautas se sorprendieron con todos los detalles que compartió el actor al ver que se ganó el cariño de su público por todos los sucesos que tuvo a lo largo del reality.